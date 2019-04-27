У Зеленського розповіли, повернуть в Україну російських артистів і радянське кіно

Радник майбутнього президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков розповів, дозволять російським артистам знову гастролювати в Україні та будуть знову показувати в країні радянські фільми. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«По артистам діє законодавство. Якщо будуть ініційовані зміни до нього, тоді буде змінена ситуація», — сказав радник, не уточнивши, чи буде команда нового президента пропонувати такі зміни до законів.

Що ж до радянського кіно, то Разумков озвучив особиста думка, що його треба вирішити.

«Ми всі виросли на цих фільмах. І було б комфортніше, якщо б ми могли дивитися їх. …Я не пропоную просувати російський кінематограф, який розповідає про доблесть російської армії, особливо, якщо вона воює на сході нашої країни. Я кажу про старих радянських фільмах, на яких, в тому числі виріс я», — додав він.