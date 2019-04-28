В Україні хочуть посилити правила оренди квартир: що зміниться

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який істотно посилює правила оренди житлових приміщень, зокрема забороняє здавати квартири подобово.

Відповідний документ, ініціатором якого виступив голова фракції «БПП» Артур Герасимов, був опублікований на сайті парламенту. Так, законопроект передбачає внесення змін у Житловий кодекс та Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, вони торкнуться використання квартир у багатоповерхівках не за призначенням. Власники квартир зможуть здавати їх в оренду і вести господарську діяльність лише у випадках, коли не використовується робоча сила і якщо не порушуються права та інтереси власників інших квартир. Порушників чекає адміністративна відповідальність.

Пропонується також ввести заборони: квартири більше не можна буде здавати подобово і використовувати в якості готелів. Не можна також орендувати нерухомість, яка знаходиться у висотках від 16 поверхів і більше, під офісні приміщення.

Окремі зміни торкнуться і хостели. Вони продовжать існувати, проте повинні будуть відповідати чітким правилам. У проекті кімнат зобов’язані будуть виділити не менше 4 кв. м для спального місця і не менше 6 кв. м площі приміщення на одну людину, з вигодами у кімнаті чи загальними зручностями.

При цьому, дія закону не поширюватиметься на нежитлові приміщення, розташовані на цокольних, першому, другому і верхньому поверхах багатоквартирного житлового будинку, які здаються під офіси.