Українці зможуть зберігати номер при зміні оператора: подробиці

Починаючи з травня українці зможуть переносити свій номер при зміні оператора мобільного зв’язку.

Ця послуга називається MNP (Mobile Number Portability – перенесення мобільного номера), пише businessua.

Користувачеві потрібно зареєструватися, надавши SIM-карту та документи (паспорт, права, податковий номер і т. п). Після цього потрібно буде подати заявку оператору. Юридичні особи можуть подавати групові заявки на перенесення номера. Після цього абонент отримує нову SIM-карту зі старим номером.

Нагадаємо, що експерт пояснила, чому Україні поки не варто чекати 5G.

Впровадження нової технології по всьому світу буде в 2020 році.

Експерт зазначив, що в Україні ця технологія буде не раніше 2023 року і то не факт. При цьому 5G це не технології для звичайних користувачів, а для техніки нового покоління: безпілотні авто датчики і т. п.

Вчений зі Сполучених Штатів Америки Джон Томас з’ясував, що нова технологія зв’язку 5G небезпечна для здоров’я.

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Це пов’язано з тим, що 5G може провокувати рак, хвороба Альцгеймера, діабет, і різні проблеми з серцем.

Джон Томас вказав, що впровадження нової технології зв’язку загрожує небезпечними наслідками для здоров’я людини. Він підтвердив свої побоювання наявними результатами проведених досліджень, які пов’язані з впливом 3G і 4G мереж на організм людини.

Вже давно є інформація про те, що нинішні мережі Wi-Fi згубно впливають на здоров’я людини. Однак нова технологія 5G, має довжину хвилі в 1 мм, може наносити ще більшої шкоди організму людини.

Джон Томас підкреслив, що вежі 5G мережі, які знаходяться на відносно невеликій відстані один від одного, є головною небезпекою. Їх можна порівняти з включеними мікрохвильовими печами за ступенем шкідливості.

Раніше Hyser повідомив, що в Україні різко подорожчала мобільний зв’язок.

Також Hyser писав, як мобільні оператори «наварюють» на українцях.

Нагадаємо, що в Україні покарають 3 великих мобільних оператора.