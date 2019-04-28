Життя переселенців з Донбасу показали в мережі: «з чистого аркуша»

У Вашингтоні в Кеннеді центрі презентували роботи молодих фотоаматорів-переселенців з України.

Всього було представлено чотири знімки, які були зроблені в Харкові під час фотолагеря, пишуть на ресурсі IRMI.

В українському таборі NatGeo брало участь 20 чоловік у віці від 17 до 30 років. Люди, які переїхали в різні міста України Криму і Донбасу. Разом з досвідченими фахівцями протягом тижня працювали в місцях проживання людей, які рятувалися від війни. Фотографи спостерігали за дорослими і дітьми, за їх поведінкою.

Мета фотографів – показати суспільству жахливі наслідки соціальних і військових конфліктів, їх подолання труднощів і проблем, які звалилися на них несподівано, а потім зруйнували плани і надії. Це історії тих, хто знайшов сили почати все з нуля.

Відразу після закінчення спільної роботи журі відібрало кращі твори для пересувної виставки, яка відбулася в Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Дніпропетровську, Слов’янську, Сєвєродонецьку та Львові. Вона стала яскравим зверненням на захист миру, яке побачили тисячі українців.

Цей фотолагель кардинально змінив життя багатьох. Він додав впевненості впевненості у власних силах і можливостях. Багатьох це наштовхнуло на думку переїхати в столицю і продовжити своє життя там.

Такі заходи важливі для залучення людей до гострих проблем. Фото — потужний інструмент. І робота представлена у Вашингтоні, допоможе людям зрозуміти, що відбувається в Україні, а також дізнатися більше про війну на Донбасі.

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