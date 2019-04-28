Google перенесе Android на кнопкові телефони: що зміниться

Компанія Google працює над новою операційною системою для кнопкових телефонів.

В інтернеті знову з’явилася інформація, про те, що IT-гігант має намір конкурувати з KaiOS, операційною системою для мобільників з 0,84% часткою на ринку. повідомляє ресурс Gizchina.

Їх наміри розкрив скріншот головної сторінки браузера Chrome. На ньому видно, що в рядку стану системи піктограми виконані в стилі Android Oreo. Але, схоже, представлена версія Chrome працює без сенсорної навігації.

Є думки журналістів, що операційна система від Google для кнопкових телефонів значно розширить їх функціональність. Наскільки це важливо і потрібно власникам таких пристроїв, поки невідомо. Залишається чекати конференції Google I / O в початку наступного місяця, щоб отримати підтвердження або спростування інформації.

До речі, Google припиняє розробку планшетів і ноутбуків. Компанія звільняє співробітників свого підрозділу Create, яке займається розробкою планшетів і ноутбуків.

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Видання Business Insider пише: це означає, що компанія відмовилася від випуску цих пристроїв. Десятки співробітників Create отримали листи про необхідність переходу на нове місце роботи. На вулицю їх не вигнали: всім запропонували інші посади або Google, або материнської компанії Alphabet.

Це стосується інженерів, менеджерів, розробників та фахівців з програмного забезпечення, а ось співробітників, які займаються виробництвом пристроїв, звільняти не стали. Найімовірніше, Google в найближчі роки ще буде випускати планшети та ноутбуки, які вже знаходяться в розробці, але від довгострокових проектів відмовиться.

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Раніше Hyser повідомляв, що Google вмонтирует у геймпад дисплей і навчить слухати.

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