У мережі висміяли “динирийське” наріччя російської мови

Користувачі мережі активно обговорюють своєрідну “мову науки” у бойовиків на Донбасі.

Про це написав блогер Фашик Донецький у Twitter.

“Це динирійський або линиропотамський ізик, хто в курсі?”, – йдеться у повідомленні.

В “науковому пості” окупантів розповідається про планету Земля, космос і НЛО.

Під постом з’явилася хвиля саркастичних коментарів.

“Новоросській …”, “Мій старий знайомий з діагнозом “шизофренія” такою мовою говорить і пише. До речі, живе в Донецьку”, “Це мова чорної діри”, “інопланетної цивілізації!!! Просто їх викрали, провели досвіду, сексуального характеру!”, “узагальнити – малоросійський з лугандонським суржиком”, – в такому дусі пишуть коментатори.