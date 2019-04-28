У мережі висміяли “динирийське” наріччя російської мови

Користувачі мережі активно обговорюють своєрідну “мову науки” у бойовиків на Донбасі.
Про це написав блогер Фашик Донецький у Twitter.
“Це динирійський або линиропотамський ізик, хто в курсі?”, – йдеться у повідомленні.
В “науковому пості” окупантів розповідається про планету Земля, космос і НЛО.
Під постом з’явилася хвиля саркастичних коментарів.
“Новоросській …”, “Мій старий знайомий з діагнозом “шизофренія” такою мовою говорить і пише. До речі, живе в Донецьку”, “Це мова чорної діри”, “інопланетної цивілізації!!! Просто їх викрали, провели досвіду, сексуального характеру!”, “узагальнити – малоросійський з лугандонським суржиком”, – в такому дусі пишуть коментатори.