Кошовий несподівано розповів про Зеленском те, чого ніхто не знав: «Ніс роблять кожен день»

Євген Кошовий з «Квартал 95» видав невідомі факти з життя переможця президентських виборів Володимира Зеленського

В ефірі чергового випуску програми «Чисто News» Євген Кошовий під виглядом таємниці саркастично висміяв фейкові факти про Володимира Зеленском.

Раніше актори студії «Квартал 95», влаштовували конкурс «Зе фейк» на кращий фейк про «смішному кандидата».

Вибравши кращі з них, близький друг Володимира Зеленського зачитав: «насправді Володимир Зеленський спонсорує лідера Радикальної партії Олега Ляшка і в свою чергу є політичним проектом керівника партії «Народний фронт» екс-прем’єра Арсенія Яценюка; Володимир Олександрович Зеленський скорочено ВАЗ. Які ще потрібні докази, що ВАЗ є машиною пропаганди в Україні».

«Якщо з прізвища «Зеленський» прибрати деякі букви і додати парочку інших то вийде слово «Росія»», — продовжив Кошовий

Далі сам актор розповів, що майже президент ревется до влади, щоб заробляти більше грошей на корпоративах. До того ж, Євген заявив, що Зеленський — гей, і про це йому сказала дружина Володимира, яка теж гей

«Зеленський народився з клоунським носом, а нормальний людський ніс йому щоранку роблять гримери»,— пожартував Євген Кошовий в ефірі програми «Чисто News.

Нагадаємо, що новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литви Лінасом Линкявичюсоим в Києві. При зустрічі Лінкявічюс і Зеленський обмінялися подарунками. Міністр закордонних справ Литви подарував Зеленському перископ — прилад для огляду околиць з укриття. Новообраний президент України подарував литовському міністру календар з ілюстраціями з свого серіалу «Слуга народу» і майки. Після цього вони обговорили подальшу взаємодію між країнами. Зеленський розповів, що він вважає найголовнішим для себе на найближчі 5 років.

Раніше портал «Акценти» писав, що з’явилася можлива дата проведення інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. Так стало відомо, що інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського може відбутися 19 травня. Юрист новообраного президента запропонував провести інавгурацію 19 травня о 19:00 на НСК Олімпійський.

Також портал «Акценти» повідомляв, що привітання Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України від Дональда Трампа викликало бурю обговорень в політичному світі країни. Деякі експерти вважають, що такий жест від лідера США говорить про багато що. Дзвінок саме від самого президента США Дональда Трампа — це певний сигнал для старої влади, адже привітати новообраного гаранта міг як держсекретар Майкл Помпео, так і віце-президент Майкл Пенс. Багато експертів переконані, що такий жест з боку господаря Білого дому пов’язаний зі своєрідною «відповіддю» команді Петра Порошенка на «брудні» дії під час виборів президента США в 2016 році.