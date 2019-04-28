Путінська маріонетка Соловйов остаточно рушив розумом і згенерував феєричний марення: «Буду українцем»

Телеведучий Володимир Соловйов в ефірі передачі «Хто проти?» прокоментував ініціативу депутата Верховної ради Євгена Рибчинського, який запропонував роздавати українські паспорти в центрі Москви.

Таку міру український парламентарій взяв у відповідь на указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури видачі російських паспортів жителям Донбасу. Соловйов іронічно зазначив, що з українським паспортом він зможе офіційно голосувати на Україні і стане українським євреєм-гетьманом.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що підтримує ідею позафракційного народного депутата Рибчинського про роздачі паспортів України в центрі російської столиці.

«Я візьму український паспорт. Приїду в Київ, вийду і піду до всіх, і спробуйте мені, українцю, не дати можливість сказати. І буду балотуватися… ким у вас там? Гетьманом. А що, Зеленському можна, а мені не можна? Буде у вас спадкоємність євреїв-гетьманів», – сказав телеведучий.

Крім того, Соловйов зазначив, що в разі видачі українських паспортів вибори на Україні були б іншими. «80 мільйонів «ватников» було б виділено на те, щоб взяти українські паспорти і проголосувати на виборах в Раду. І у вас була б настільки «ватяна» Рада, кажучи вашою термінологією», — додав ведучий.

Співведучий Володимира Соловйова Сергій Міхєєв охарактеризував заяву Рибчинського як «демонстрацію низького рівня інтелекту депутатів Верховної ради». Він зазначив, що українська держава регулярно обмежує своїх громадян у правах, зате деякі його представники готові розширити можливості росіян ….

Нагадуємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін збирається видавати паспорти РФ не тільки жителям тимчасово окупованих територій на Донбасі, але і всім українцям. «Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство», — заявив Володимир Путін на нещодавній прес-конференції.

Раніше портал «Акценти» писав, що Верховна Рада прийняла законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Тепер згідно з цим законом єдиною державною мовою в Україні є українська. Цей проект свідчить, що українською мовою повинен володіти кожен громадянин України, а також всі претенденти на українське громадянство. Але варто зазначити, що цей закон не поширюється на приватні бесіди і релігійні обряди.

Також портал «Акценти» повідомляв, що Маргарита Симоньян повідомила, що незабаром Путін видасть другий указ, який вирішить долю українських біженців, що перебралися в Росію. Головний редактор МІА «Росія сьогодні» і телеканалу RT зазначила, що указ вийде в найближчому часі. Він буде стосуватися тих біженців з Донецької та Луганської областей, які з початком бойових дій вирішили виїхати на територію РФ. «Ловіть прекрасний инсайдик. Днями вийде ще указ — про громадянство для тих з Донбасу, хто вже знаходиться в Росії», — повідомила вона.