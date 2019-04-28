Філарет незадоволений статусом ПЦУ і не збирається здаватися: «світове православ’я зобов’язане визнати свою помилку»

Почесний патріарх Філарет висловив надію, що в найближчому майбутньому Православна церква України (ПЦУ) стане патріархатом для світового православ’я, а не митрополією. Про це священнослужитель розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

ПЦУ отримала офіційне визнання Вселенським патріархом Варфоломієм. Проте в Києві існує і Київський патріархат. Філарет заявив, що в Києві не задоволені тим, що для православного світу ПЦУ – митрополія. Він пояснив, що українська церква існує понад 25 років, як патріархат. Народ обирав патріархів.

Для України і українців церква в країні – патріархат. Далі почесний патріарх зазначив, що прийде час, коли ПЦУ стане патріархатом і буде такою визнано всім православним світом. Для цього потрібно об’єднатися в одну церкву.

«Ми переконані, що прийде час, коли всі церкви, в тому числі і російська, визнають українську церкву. Чому визнають? А тому, що вона велика, майже рівна буде Московському патріархату, і не визнавати таку церкву — неможливо».

Нагадаємо, портал Акценти писав, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет розповів, що переможець президентських перегонів Володимир Зеленський приніс вибачення за те, що раніше називав Томос «термосом». Так священнослужитель зазначив, що не можна називати документ, що підтверджує автокефалію української церкви таким терміном, як «термос». Україна боролася за свою незалежну церкву 25 років. Зеленський вже вибачився за цю витівку під час одного зі своїх виступів.

Також Акценти повідомляв, що Почесний патріарх Православної церкви України Філарет звернувся до співгромадян з терміновим заявою напередодні другого туру президентських виборів. Філарет застеріг українців від необдуманих дій під час другого туру президентських виборів. Він підкреслив, що головною метою для всіх українців повинна залишатися збереження свободи і незалежності нашої держави. Незважаючи на те, що країна переживає не найкращий період у своїй історії, дуже важливо зробити цивілізований вибір.

Нещодавно Акценти писав, що почесний Патріарх Православної церкви України Філарет закликав схвалити закон про державну мову. За словами Філарета, церква звершує богослужіння українською мовою для того, щоб утвердити у свідомості віруючих необхідність молитися мовою, яку він розуміє і дуже важливо ввести закон про українську мову.

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