Путін заговорив про можливу зустріч із Зеленським: заздалегідь почав виправдовуватися і згадав про Бога

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його майбутній колега Володимир Зеленський не святий і не Господь Бог, щоб постати перед ним. Про це незмінний російський лідер сказав, відповідаючи на питання про його готовність зустрітися з новообраним президентом України.

Зокрема, Путін зазначив, що він не виключає можливості зустрічі з Володимиром Зеленським. Зокрема, російський президент уточнив, що зустрічі можуть бути тільки з питання врегулювання конфлікту на Донбасі.

Так Путін зазначив, що «не зведено в ранг святих, щоб постати перед ним», але він допускає зустріч та можливість виконання Мінських домовленостей.

«Знаєте, Володимир Зеленський ще не зведений у ранг святих, він не Господь Бог, навряд чи я маю перед ним поставати, в якому б то не було як. Якщо у нас відбудеться зустріч, почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, перш за все, ми будемо говорити про те, як закінчити конфлікт на південному сході Україні. А тут, на мій погляд, є тільки один спосіб — виконання Мінських Угод», — Володимир Путін.

Нагадаємо, портал Акценти повідомляв, що президент Російської Федерації Володимир Путін збирається видавати паспорти РФ не тільки жителям тимчасово окупованих територій на Донбасі, але і всім українцям. Втім, Володимир Путін вже прийняв остаточне рішення, що влада РФ збираються почати впроваджувати вже найближчим часом. Президент Росії користується тим фактом, що інавгурація нового глави України відбудеться тільки через кілька тижнів. Експерти прогнозують, що Володимир Путін може в цей проміжок спробувати нанести по Україні ще кілька ударів. Дана ситуація не може залишитися без відповіді.

Також Акценти повідомляв, що на просторах всесвітньої павутини» продовжують активно обговорювати історичну зустріч лідерів Північної Кореї та Російської Федерації Кім Чен Ина і Володимира Путіна. Зокрема, художник зобразив корейського і російського президентів, які тримають в руках келихи у вигляді атомних бомб. Цим автор натякає на недружню і досить агресивну політику обох держав.

Нещодавно Акценти писав, що одіозний російський політик Володимир Жириновський опублікував відео, на якому розрізає торт у вигляді карти України. Так, Жириновський опублікував відео, на якому він розрізає торт у формі карти України. Цей торт на день народження скандальному політику подарували кремлівські пропагандисти Ольга Скабеева та Євген Попов. На відео чути, як Жириновський міркує про поділ України.

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