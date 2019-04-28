Армія РФ стягує танки і ракетні комплекси до позицій ВСУ: в ОБСЄ не виключають загострення в зоні ООС, стає тривожно

На окупованих територіях Луганської області спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зафіксувала кілька десятків танків, а також ракетні установки «Град». Також були виявлені зенітно-ракетні установки, які перебували за межами виділених місць зберігання.

Про це йдеться в новому звіті СММ ОБСЄ. 24 квітня безпілотник місії виявив, що поза місць зберігання техніки знаходяться: 4 танки (Т-64 – 1 од., невстановленого типу – 3 од.) у н. п. Новоселівка (16 км на захід від Луганська).

Крім того, СММ ОБСЄ виявила і інші порушення режиму відведення важкого озброєння від лінії розмежування:

«13 танків на полігоні поблизу н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська), 23 танка на полігоні у н. п. Круглик (65 км південно-західніше Луганська), 21 танк, 15 одиниць буксирувальної артилерії або мінометів (невстановленого типу) і 6 самохідних гаубиць (невстановленого типу) на полігоні поблизу н. п. Мирний (28 км на південний захід від Луганська)», йдеться у звіті Місії.

25 квітня співробітники СММ ОБСЄ виявили ще кілька десятків важкого озброєння, які не були розміщені у місцях, відведених для зберігання такої техніки.

У звіті повідомляється, що були помічені: 6 зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10»), 7 танків (Т-72), 7 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град «122 мм) і 10 буксирувальних гаубиць (2А65» Мста-Б «, 152 мм – 5 од., Д-30» Жаба «, 122 мм — 5 од.). Вся перерахована техніка знаходиться на території колишнього міжнародного аеропорту «Луганськ», орієнтовно на 10 км південніше Луганська.

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