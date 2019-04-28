Mitsubishi не буде будувати завод в Україні: названа причина

Mitsubishi не побудує завод в Україні, стало відомо чому.

Незважаючи на те, що Україна має вигідне географічне положення, японський гігант не побудує в нашій країні свій автомобільний завод, передає портал Autoconsulting. Глава «ММС Україна» Нишино Кейсуке пояснив причину.

По-перше, в Україні немає внутрішнього ринку збуту. Для того, щоб будувати своє виробництво, потрібно наявність великої кількості покупців. Українське населення не підходить для цього.

По-друге,в Україні немає суміжних підприємств, які могли б постачати комплектуючі на завод Mitsubishi, якщо б його побудували у нас в країні. Наприклад, немає власного виробництва автомобільного сталевого листа. Привозити комплектуючі з-за кордону, щоб потім використовувати їх на заводі, – не рентабельно.

Третя причина криється в політиці української влади. Вони ніяк не допомагають інвесторам і не дають їм ніяких податкових преференцій. Тому виробляти автомобілі тут невигідно.

Нагадаємо, фахівцями названі дешеві кросовери, які не потребують частого ремонту.

В першу чергу мова йде про Honda CR-V другого покоління, передає портал MMR. Дана машина вимагає того або іншого втручання тільки після 150 тис. кілометрів пробігу.

Також не потрібно забувати Toyota RAV4 другого покоління. Це дешевий кросовер, який рідко підлягає ремонту, виняток становить рульова рейка, яка ламається після п’ятдесят тисяч кілометрів.

Третім автомобілем у нашому топі буде Mitsubishi Outlander. Мотор японця потребує ремонту лише після 300-400 тисяч км. пробігу.

Раніше стало відомо, що Tesla Model Y представили у вигляді хардкорного позашляховика. Так, новинкою став компактний кросовер Model Y, створений на базі седана Tesla Model 3.

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Технології

Для цієї моделі доступні салон з трьома рядами сидінь, варіанти Long Range та Performance, повний привід і з 2021 року базова комплектація за $39 000. А ось позашляхового варіанти обіцяно не було.

Однак дизайнерам Motor1.com це не завадило уявити собі позашляховий варіант Model Y, здатний стати конкурентом для Kia Soul X-Line, Ford Focus Active, Mazda CX-30, Toyota RAV4 Adventure. Цей список можна продовжувати нескінченно.

Tesla не нав’язуватиме на бездоріжжі боротьбу моделей Jeep, але все ж електромобіль здатний на пересіченій місцевості на багато що.

Однак, Standard Range проїде на одному заряді до 370 кілометрів, маючи можливість розганятися 0-100 км/год за 5,9 секунди, а Long Range може пройти до 482 кілометрів з розгінною динамікою з місця до 100 км/год за 5,5 секунди. Ну а флагман — версія Performance — має автономність в 450 кілометрів і здатність розганятися до 100 км/год за 4,8 секунди.

На жаль, представлена тут версія — не більш ніж дизайнерська фантазія. У 2020 році почнуться продажі Tesla Model Y, але в звичайних версіях, що відрізняються лише ємністю батарей.

Нагадаємо найдоступніші повнопривідні кросовери в Україні

Як повідомляв Hyser, блогер зняв на відео, як розстріляв впритул Tesla Model S.

Також Hyser писав, що Honda показала електричний кросовер.