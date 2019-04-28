Лікарі розповіли, як гранатовий сік може вплинути на тиск: треба частіше пити

Гранатовий сік володіє великою кількістю оздоровчих і корисних властивостей.

Але, навіть цей приголомшливий продукт може згубно вплинути на організм, пишуть Акценти.

Так, медики розповіли про побічні ефекти, які пов’язані з вживанням плодів граната.

Перше — це взаємодія з ліками.

Учені з Гарвардської медичної школи довели на основі досліджень: плоди граната можуть відключати дію ферменту, важливого для метаболізму ліків. Також речовини граната здатні вступати в сполуки з компонентами ліків, що може спровокувати негативні наслідки. Так, гранат взаємодіє з такими ліками: дезипрамин (норпрамин), флуоксетин (прозак), амітриптилін (амизол, елавіл) ондансетрон (зофран), розувастатин (крестор), трамадол (ультрам). Медики також розповіли про здібності граната «вступати в контакт» з компонентами ліків від високого артеріального тиску. Людям, які приймають медикаменти, дослідники радять консультуватися з лікарем перед тим, як вживати гранати і сік з них.

Друге — зниження тиск.

З одного боку, властивість граната знижувати рівень артеріального тиску є плюсом. Тим не менш, медики попереджають: зниження може виявитися надто значним. В результаті це зашкодить вашому здоров’ю. Людям з рідним низьким тиском або приймають медикаменти для зниження тиску є гранат потрібно дуже обережно. Крім того, не варто вживати гранат тим, кому належить хірургічна операція.

Гранатовий сік провокує алергію.

Медики заявляють, що алергія на гранат зустрічається нечасто. Однак у тих, у кого вона є, гранат спровокувати свербіж, набряки, задишку і проблеми з диханням, болі в животі та кропив’янку. Жінкам під час вагітності та годування груддю медики рекомендують відмовитися від вживання як граната, так і гранатового соку.

Нагадаємо, що довгий список корисних властивостей граната поповнився ще однією важливою перевагою. Вчені з Університету Кінгстона у Великобританії встановили, що корисною може бути навіть шкірка цього фрукта.

В ході досліджень британські фахівці виявили, що в шкірці граната містяться якісь речовини, здатні боротися з інфекціями. Більш того, ці речовини виявилися навіть більш ефективними, ніж антибіотики.

ПриватБанк змінив режим роботи на свята: що чекає клієнтів

Головне

Вчені розповіли, що в поєднанні з вітаміном с та солями металів, ефективність гранатової витяжки зростає ще більше. В ході лабораторних випробувань ця «гримуча суміш» успішно продемонструвала свою здатність боротися навіть зі стафілококом. Британські дослідники тепер живлять величезні надії у зв’язку з цим відкриттям і планують продовжувати свої дослідження.

Треба сказати, що шкірка граната і раніше використовувалася в народі для приготування відварів при ангіні й фарингіті. А маски з подрібненої шкірки цього фрукта успішно борються з вуграми і висипаннями.

Що стосується інших властивостей цього диво-фрукта, то гранатовий сік відомий своєю дією в підвищенні рівня гемоглобіну, а зернятка граната здатні знижувати тиск.

Раніше Hyser писав про п’ять найбільш корисні напої у світі.

Також Hyser повідомляв, що дієтолог розповів, чим небезпечна продуктова упаковка.

Нагадаємо, що лікарі розповіли, як поліпшити травлення.