Користувачі соцмереж висміяли реакцію МЗС РФ на арешт російської шпигунки у США

Користувачі соцмереж висміяли реакцію МЗС Росії на вирок російської шпигунку в США Марії Бутиной.

Про реакцію російського Дипвідомства стало відомо з РосСМИ, пише Апостроф.

Відомо, що Бутіну засудили до 18 місяців в’язниці за змову з метою незаконної роботи на уряд РФ.

«Наша співвітчизниця засуджена лише за те, що є громадянкою Росії. <…> Цей вирок — ганебне пляма на американській судовій системі, яка беззаперечно виконала відверте політичне замовлення», — заявили в МЗС.

У посольстві Росії в США назвали рішення суду «кричущим беззаконням» і «параноїдальною русофобією». Вони заявили, що Бутини — політична ув’язнена, яка стала «жертвою провокації спецслужб і довільного застосування репресивних законодавчих норм США». Дипломати наполягають на невинуватості росіянки і вимагають негайно її звільнити.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на заяву Кремля.

«Русофобія — це нинішнє керівництво в кремлі, решта – наслідки», «Так вона ж сама визнала свою провину.. Видно знову венесуельський порошок долетів до рашкованских дипломатів», «Росія — важко хвора країна. Під кожним кущем їй ввижається русофобія», «В Кремлі сидять казкові дол…б, ви скажете, що це образа, але як бути, якщо вони реальні дол…е6ы, а не казкові? Ніколи ще в юридичній практиці такі питання не обговорювалися!», «у мзс один текст на все))», — пишуть коментатори.

Нагадаємо, що в кінці 2018 року арештована в США за підозрою в шпигунстві росіянка Марія Бутини офіційно визнала провину в участі у змові з метою нанесення шкоди Штатам.

Про це вона заявила 13 грудня в суді, погодившись укласти угоду зі слідством і відмовившись від судового процесу.

Уточнюється, що Бутини ствердно відповіла на запитання судді Тані Чаткэн, вступала вона з 2015 по 2018 рік в змову з особами на території США для нанесення шкоди.

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До визнання суддя задала їй ряд питань, щоб переконатися в осудності обвинуваченої.

«Чи ви розумієте, що в разі визнання провини ви можете бути депортовані відразу після відбуття покарання», – уточнила суддя, на що росіянка дала ствердну відповідь.

Вона підтвердила, що умови утримання в одиночній камері не вплинули на її рішення укласти угоду зі слідством. Уточнюється, що росіянка трималася спокійно і впевнено.

Чаткэн не виключила можливості її депортації, але пояснила, що таке рішення буде приймати не суд, а інші відомства. Наступні слухання у справі пройдуть 12 лютого 2019 року. Бутиной загрожує до 5 років в’язниці або штраф до $250 тисяч.

Вона назвала свого куратора правоохоронцям. За даними видання, ним може бути колишній чиновник Олександр Торшин, який займав кілька керівних посад в російському уряді і нещодавно пішов з посади заступника голови Центрального банку РФ.

Крім того, Бутини надала слідству інформацію про свого американського бойфренда, представника Республіканської партії Підлоги Еріксона, який нібито допоміг їй проникнути в консервативні політичні кола і виявити впливових людей.

У Росії жорстко відреагували на визнання Бутиной. У Держдумі заявили, ніби правосуддя США – «це приклад сучасної політичної інквізиції». Більш того в Москві заявили, що росіянку катують і не дають спати, а таку заяву вона зробила з-за тиску.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова і зовсім назвала шантажем процес над шпигункою.

«Все, що відбувається навколо неї, не має ніякого відношення ні до права, ні до судової, ні до слідства, а є виключно політичним тиском, шантажем, і застосовується величезна лінійка інструментарію з психологічних експериментів над нею», — сказала Захарова.

Раніше Hyser писав про те, що в Австрії заарештували колишнього полковника Збройних сил країни, який працював на розвідку Російської Федерації.

Також Hyser писав, генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран заявив, що серед громадських діячів, журналістів, дипломатів, бізнесменів і політиків були виявлені, імовірно, агенти впливу Росії.

Нагадаємо, Швейцарія офіційно зажадала від Росії «негайно» припинити шпионажна її території.