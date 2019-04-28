Українці активно пересідають на новий клас автомобілів: названа найпопулярніша машина

Українці масово пересідають на позашляховики.

Ще зовсім недавно більшість автовласників купували моделі в кузові седан, однак ці часи змінилися, передає портал Твоя Машина. Зараз же найпопулярнішим авто серед громадян нашої країни є позашляховик.

За підсумками першого кварталу поточного року в Україні було реалізовано 3956 нових седанів. Порівняно з минулим роком попит на седани знизився майже на 16%, а їх частка на ринку впала на 2 процентних пункту, з 24% до 22%.

Найбільш популярний седан в Україні це Рено Логан. З початку року по березень було реалізовано 494 транспортних засобів. Седаном №2 по рівню продажів став автомобіль TOYOTA Camry, який обрали 443 покупця.

На третьому місці-VOLKSWAGEN Polo sed, його придбали у 330 примірників.

Нагадаємо, фахівцями названі дешеві кросовери, які не потребують частого ремонту.

В першу чергу мова йде про Honda CR-V другого покоління, передає портал MMR. Дана машина вимагає того або іншого втручання тільки після 150 тис. кілометрів пробігу.

Також не потрібно забувати Toyota RAV4 другого покоління. Це дешевий кросовер, який рідко підлягає ремонту, виняток становить рульова рейка, яка ламається після п’ятдесят тисяч кілометрів.

Третім автомобілем у нашому топі буде Mitsubishi Outlander. Мотор японця потребує ремонту лише після 300-400 тисяч км. пробігу.

Раніше стало відомо, що Tesla Model Y представили у вигляді хардкорного позашляховика. Так, новинкою став компактний кросовер Model Y, створений на базі седана Tesla Model 3.

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Технології

Для цієї моделі доступні салон з трьома рядами сидінь, варіанти Long Range та Performance, повний привід і з 2021 року базова комплектація за $39 000. А ось позашляхового варіанти обіцяно не було.

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Однак дизайнерам Motor1.com це не завадило уявити собі позашляховий варіант Model Y, здатний стати конкурентом для Kia Soul X-Line, Ford Focus Active, Mazda CX-30, Toyota RAV4 Adventure. Цей список можна продовжувати нескінченно.

Tesla не нав’язуватиме на бездоріжжі боротьбу моделей Jeep, але все ж електромобіль здатний на пересіченій місцевості на багато що.

Однак, Standard Range проїде на одному заряді до 370 кілометрів, маючи можливість розганятися 0-100 км/год за 5,9 секунди, а Long Range може пройти до 482 кілометрів з розгінною динамікою з місця до 100 км/год за 5,5 секунди. Ну а флагман — версія Performance — має автономність в 450 кілометрів і здатність розганятися до 100 км/год за 4,8 секунди.

На жаль, представлена тут версія — не більш ніж дизайнерська фантазія. У 2020 році почнуться продажі Tesla Model Y, але в звичайних версіях, що відрізняються лише ємністю батарей.

Нагадаємо, Skoda представить новий GT-кросовер: сучасний міський автомобіль

Як повідомляв Hyser, блогер зняв на відео, як розстріляв впритул Tesla Model S.

Також Hyser писав, що легендарне ательє прокачало популярні позашляховики Mercedes.