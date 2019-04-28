Президент брав участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною та сином Михайлом брав участь у Великодньому богослужінні у Свято-Михайлівському Соборі в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

“Петро та Марина Порошенко разом з вірянами у супроводі митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України Епіфанія взяли участь у Хресній ході. Після цього продовжилося святкове богослужіння у Соборі. Пасхальний канон у Свято-Михайлівському Соборі відправляє митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній”, – йдеться у повідомленні.

Глава держави з дружиною відвідає ранкову службу у Cоборі Воскресіння Христового УГКЦ.

За словами самого Президента, у свято Воскресіння Христового у молитвах ми згадуємо наших воїнів, бо завдяки їм маємо можливість у мирі та спокої прийти до храмів.

“Згадаймо у своїх молитвах також наших полонених і заручників у ворожих тюрмах. Помолимося і за тих, хто втратив близьких людей, хто зазнав лиха від російської агресії. Вірю, що, як і писав Тарас Шевченко, «діла добрих оновляться, діла злих загинуть»!”, – йдеться у пості Глави держави на його сторінці у Facebook.

Президент також побажав українцям радості, щастя й добробуту в день Христового Воскресіння.

У свято Воскресіння Христового у молитвах ми згадуємо наших воїнів, бо завдяки їм маємо можливість у мирі і спокої…

Gepostet von Петро Порошенко am Samstag, 27. April 2019