РНБО: Росія не зацікавлена в сильній Україні

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос заявляє, що Росія не зацікавлена в сильній Україні.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

“РФ не зацікавлена в сильній Україні. Мета військового керівництва Росії полягає в тому, щоб повернути статус наддержави. Для цього їм необхідно повернути в лоно колишньої Російської імперії, а зараз імперії Путіна, 40 млн слов’ян”, – сказав Кривоніс.

Він зазначив, що Росії “категорично невигідно повертати території та закінчувати війну, яка, за їхнім планом, повинна тривати якомога довше”.