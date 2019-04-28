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У Києві маленьку дівчинку збили на пішохідному переході (відео)

28.04.2019

Одинадцятирічна дівчинка, яку 25 квітня водій Nissan збив на пішохідному переході у Києві, на проспекті Науки, перебуває в реанімації на апараті штучної підтримки життя.

Як розповіла сестра постраждалої дівчинки, її стан вкрай важкий. Життєдіяльність тримається на апаратах і препаратах.

З уже підтверджених травм: розрив легенів (ліве більшою мірою), розрив селезінки (її видалили під час операції), крововилив в черевній порожнині, забій серця, нирок, розрив печінки, розрив діафрагми – 4 сантиметри, перелом ребер, плечової кістки. Також черепно-мозкова травма.

В ніч з 26 на 27 квітня лікарі виявили, що почався набряк мозку, поставили датчик і на даний момент стежать за внутрішнім черепно-мозковою тиском. Далі медики будуть вирішувати питання з переломами тазу і хребта. Але обстеження не можуть провести через нетранспортабельності дитини. Медики намагаються спаяти легке спецпрепаратами.

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