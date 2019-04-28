У Верховній Раді пропонують ліквідувати “Укроборонпром”

У Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала законопроект №10248 від 24 квітня 2019 року, в якому передбачена можливість ліквідації ДК “Укроборонпром”.

Серед ініціаторів законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впровадження принципів прозорості та публічності в сфері формування і реалізації державної військово-промислової політики” – Сергій Пашинський, Іван Винник, Тетяна Чорновол, Вадим Кривенко, Андрій Левус, Андрій Тетерук і Юрій Береза, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Як заявляють автори законопроекту, спостерігається неефективне управління ДК “Укроборонпром”.

“Це тягне за собою неможливість задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань у продукції оборонного призначення, втрати інвестиційної привабливості підприємств, і в зловживаннях з боку посадових осіб держпідприємств, що складаються в укладанні договорів і перерахування бюджетних коштів суб’єктам господарювання, які мають ознаки фіктивності тощо”, – зазначено в документі.

Законопроект передбачає ліквідацію ДК “Укроборонпром” і підпорядкування підприємств – учасників концерну центральному органу виконавчої влади”. Також у тексті прописана особлива процедура ліквідації підприємств сфери оборонної промисловості.

Нагадуємо, що НАБУ перевірило свою причетність до справи Гладковського, але не каже результат.

Фото: joinfo.ua