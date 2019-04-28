Гороскоп на 28 квітня: Ракам не можна лінуватися, а Левам не варто відмовляти в допомозі

У цей день дуже важливо виспатися і гарненько набратися сил, адже попереду нові дороги. Хочете знати, що вас чекає 28 квітня? Експерти “Апостроф.Лайм” вже відповіли на це питання. У нашому астрологичному прогнозі ви дізнаєтеся, кого чекає непростий період, кому потрібно проявити ініціативу, а хто буде змушений займатися неприємними завданнями.

Овен

Овнам в цей період доведеться зібратися і діяти, всупереч своїм внутрішнім протиріччям. Цей час буде непростим, але не можна покладатися на випадок. Все, що далі піде, залежить тільки від вас і ваших рішень.

Телець

Представникам цього знака потрібно бути більш ініціативними. Плисти за течією – не найкращий варіант, якщо ви хочете вибитися зі звичного монотонного ритму. Беріться за цікаві завдання, не бійтеся труднощів. І не сидіти на місці.

Близнюки

Близнюків чекають завдання, за які зазвичай вони не стали б братися самостійно. Але, на жаль, поки не закінчаться ці справи, почати щось нове буде проблематично. Наберіться терпіння і подумайте, як можна швидко і якісно все завершити.

Рак

День буде спокійним і плідним. Ви багато встигнете, якщо не будете лінуватися. Також велика ймовірність вирішення якогось важливого для вас питання. Можливо, вдома або на роботі вам зроблять приємну пропозицію. Але не варто поспішати з висновками.

Лев

Вам зараз будь-які моря по коліно. Всі справи, за які будуть братися Леви, будуть немов закінчуватися самі. Більш того, результати вашої роботи приємно здивують і вас самих, і ваше оточення. Не відмовляйте в допомозі, якщо вас про неї попросять.

Діва

Несподівана новина може вас налякати. Але пізніше ви заспокоїтеся і зможете все ретельно обміркувати. Зміни будуть приємними, хоч і раптовими, тому не варто оцінювати їх занадто критично. Прислухайтеся до слів друзів.

Терези

Вас чекає нагадування про якісь нездійснені надії і мрії. Подібні думки можуть занурити вас в неприємний гнітюче стан. Якщо відчуєте, що настрій вас явно підводить, постарайтеся відволіктися і повернутися до справ пізніше.

Скорпіон

День буде непростим, але Скорпіонам буде не нудно. Ви будете гостро відчувати свою потрібність, тому всі завдання будуть даватися вас з азартом та інтересом. Не дозволяйте собі нудьгувати, інакше можете дуже швидко втратити активний настрій.

Стрілець

Стрільці можуть почати сумніватися у власних переконаннях. Вас можуть терзати думки про те, чи правильний шлях ви вибрали, чи займаєтеся тим, чим хочете. Проаналізуйте ситуацію і тоді зрозумієте, в який бік треба рухатися.

Козеріг

День буде легким і веселим. Ви запросто зможете домовитися з ким завгодно, всі завдання будуть даватися просто. Також вам може захотітися творчості і пригод, не стримуйте ці бажання. Натхнення криється в вас самих, знайдіть його.

Водолій

Існує ймовірність, що вам доведеться виправдовуватися за якісь свої вчинки. Хтось може сильно в вас розчаруватися. Якщо це сталося, не приймайте все занадто близько до серця. Краще постарайтеся порозумітися і виправити помилки.

Риби

Цей день принесе за собою серйозні зміни. Будьте готові змінити обстановку і отримати абсолютно новий досвід. Не лякайтеся труднощів, свіжі завдання тільки ще сильніше розширять ваш кругозір. Друзі допоможуть вам прийняти важливе рішення.