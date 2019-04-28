Хто отримає паспорти Росії: Тука прояснив ситуацію на Донбасі

Росія буде роздавати громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей в три етапи. Окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.

Про це розповів в ефірі заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою. За його словами, процес паспортизації вже розпочато, списки були складені орієнтовно три місяці тому.

За даними Туки, в першій хвилі претендентів на громадянство РФ повинні бути бойовики, які входять до складу першого і другого армійських корпусів «Л/ДНР». У другій хвилі паспорта Росії дадуть місцевим чиновникам-коллаборантам, а вже наостанок – іншим бажаючим.

«Треба розуміти, в чому полягає підлість цього кроку. Росія внесла зміни у власне законодавство. Вона діє виключно в рамках свого суверенітету, нібито не порушує жодні міжнародні угоди і домовленості. Те, що це не відповідає духу Мінських домовленостей – це політична оцінка, а з юридичної точки зору дуже важко притягнути до відповідальності», – зазначив заступник міністра.

Тука зазначив, що Росія хоче отримати додатковий привід відкрито використовувати свої збройні сили на Донбасі під приводом «захисту громадян РФ».

«Дії України я бачу виключно на політичному рівні, чим займається українська влада. Заяви президента, міністра закордонних справ, скликання Ради безпеки ООН – фактично це єдиний механізм. Я хочу вірити в те, що такі дії Кремля будуть тригером, спусковим гачком, який запустить черговий виток санкцій проти РФ. Це буде найбільш адекватною відповіддю на такі кроки Росії», – уклав він.