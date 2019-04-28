Повінь – зміна системи

Menu
Close

Портников передрік Україні майбутнє Абхазії чи Придністров’я

28.04.2019

Рішення президента РФ Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів на окупованому Донбасі означає серйозну зміну в підході до конфлікту.

Фактично це означає, що Кремль ставиться до сходу України, як до окупованої Абхазії, Придністров’я і Південної Осетії, написав у блозі на LB.ua журналіст Віталій Портніков.

«І в Придністров’ї, і в грузинських автономіях події розвивалися за схожою схемою. Спочатку лунали російські паспорти, а потім Москва заявляла, що захищає на цій території громадян Російської Федерації», – пояснив журналіст.

Портников зазначив, що видача паспортів завжди супроводжувалася словами, що це робиться виключно з гуманітарних міркувань, тому що «громадянства» невизнаних світом республік недійсні.

«Тепер можна розраховувати, що Росія обере лише один з можливих варіантів дестабілізації України з допомогою окупованого Донбасу – придністровський або абхазький», – припустив журналіст.

У першому випадку Росія буде контролювати територію, впливати на неї ідеологічно і політично, але не визнавати її незалежність.

«Зрозуміло, що в цьому випадку Україна повторить долю Молдови, на десятиліття залишиться державою, що імітує розвиток і «захопленій» групою жадібних олігархів, постійно топчущемся на місці, декларує європейську перспективу, але залежному від проросійських настроїв великої частини населення», – аргументував свою точку зору Портников.

Абхазький варіант, на думку журналіста, менш ймовірний. Він означатиме визнання Росією республік як незалежних та інтеграцію туди своїх збройних сил.

«Лінія розмежування зникне і перетвориться на фактичну нову кордон України та Росії. Для Росії «ДНР» і «ЛНР» будуть дружніми державами», в яких до того ж проживають російські громадяни», – пояснив Портников.

Сценарій Придністров’я він назвав «гниття», а Абхазії – війною, уточнивши, що поки невідомо, що саме обере президент РФ.

Читайте також:   Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен

«Як це не сумно звучить, але гниття, до якого ми впритул наблизилися після президентських виборів 2019 року, не залишає нам взагалі жодних шансів – на відміну від продовження ескалації», – припустив Портников.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *