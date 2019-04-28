Портников передрік Україні майбутнє Абхазії чи Придністров’я

Рішення президента РФ Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів на окупованому Донбасі означає серйозну зміну в підході до конфлікту.

Фактично це означає, що Кремль ставиться до сходу України, як до окупованої Абхазії, Придністров’я і Південної Осетії, написав у блозі на LB.ua журналіст Віталій Портніков.

«І в Придністров’ї, і в грузинських автономіях події розвивалися за схожою схемою. Спочатку лунали російські паспорти, а потім Москва заявляла, що захищає на цій території громадян Російської Федерації», – пояснив журналіст.

Портников зазначив, що видача паспортів завжди супроводжувалася словами, що це робиться виключно з гуманітарних міркувань, тому що «громадянства» невизнаних світом республік недійсні.

«Тепер можна розраховувати, що Росія обере лише один з можливих варіантів дестабілізації України з допомогою окупованого Донбасу – придністровський або абхазький», – припустив журналіст.

У першому випадку Росія буде контролювати територію, впливати на неї ідеологічно і політично, але не визнавати її незалежність.

«Зрозуміло, що в цьому випадку Україна повторить долю Молдови, на десятиліття залишиться державою, що імітує розвиток і «захопленій» групою жадібних олігархів, постійно топчущемся на місці, декларує європейську перспективу, але залежному від проросійських настроїв великої частини населення», – аргументував свою точку зору Портников.

Абхазький варіант, на думку журналіста, менш ймовірний. Він означатиме визнання Росією республік як незалежних та інтеграцію туди своїх збройних сил.

«Лінія розмежування зникне і перетвориться на фактичну нову кордон України та Росії. Для Росії «ДНР» і «ЛНР» будуть дружніми державами», в яких до того ж проживають російські громадяни», – пояснив Портников.

Сценарій Придністров’я він назвав «гниття», а Абхазії – війною, уточнивши, що поки невідомо, що саме обере президент РФ.

«Як це не сумно звучить, але гниття, до якого ми впритул наблизилися після президентських виборів 2019 року, не залишає нам взагалі жодних шансів – на відміну від продовження ескалації», – припустив Портников.