В Україні переконливо впав долар: яким буде курс після травневих

Національний банк України в суботу, 27 квітня, зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок.

Таким чином на 2 травня курс встановлений на рівні 26,49 грн/$. Відповідні дані оприлюднені на офіційному сайтерегулятора.

При цьому офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,49(на 26 квітня – 29,60 грн/€).

Зазначимо, 26 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,37–26,42 грн/$.

У свою чергу НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки (26,62 грн/$).

Як повідомляли в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже за 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).