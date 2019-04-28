Українські вчені істотно зістарили Антарктиду

Геологи з української експедиції виявили а Антарктиді осадові породи, які можуть істотно змінити вік самого материка. Не виключена ймовірність того, що період виникнення частині материка навіть перетече з Крейдяного в Юрський період.

Українські вчені отримали можливість вивчити які раніше не описані осадові породи в Антарктиді з північної та південної частин континенту. Досліджуваний регіон повністю складений вулканогенними породами.

«Ці осадові породи є древніми. Тобто, якщо переглядати або рецензувати геологічну історію цього регіону, то у нас вже з’явився цілий відрізок часу, цілий пласт до того, як почалася вулканічна активність. до цього вважалося, що найбільш стародавні породи тут – це вулканічні породи вік яких встановлюється від 120 млн років. Якщо нам вдасться датувати ці породи Крейдяного (145-66 млн років тому) або навіть Юрського (201,3-145 млн років тому) періоду. Тому це змінить стратиграфії цього регіону “, – розповів в ексклюзивному коментарі «Прямому» доктор геологічних наук, професор Володимир Бахмутов під час зустрічі 23 української антарктичної експедиції.

Особливу увагу геологи приділяють молодим вулканічними структурам, які до сих пір активно діють в регіоні розташування «Академіка Вернадського». Їх дослідження може привести до перегляду віку ще й антарктичних вулканів.

А ось невелике відео, на якому керівник Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий розповідає про останні досягнення української антарктичної науки і стан станції «Академік Вернадський».

З приємного – 24-а експедиція, яка нещодавно почалася, є першою, повністю екіпірованої українським спорядженням і одягом.

Керівник НАНЦ Євген Дикий розповідає про останні досягнення української антарктичної науки та стан станції "Академік Вернадський"

Gepostet von Експедиція XXI am Donnerstag, 25. April 2019