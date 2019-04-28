Порошенко у змові з Ахметовим продовжують руйнувати Україну: з’явилися незаперечні дані, «план працює»

Днями одного з головних українських олігархів Рінату Ахметову «згодували» ще одну частину національних активів

Юрист, колишній заступник генерального прокурора України і соратник лідера «Руху нових сил» Давид Сакварелідзе висловився про те, як «під шумок» Закону «Про мову» були прийняті не менш резонансні рішення, які знищують конкуренцію в Україні, породжуючи монополію. Цим він поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Почав Сакварелідзе з наступних слів: «Так званий Антимонопольний комітет України люб’язно передав монопоисту ринку Рінату Ахметову право купити Одессаэнерго і Київенерго… Ахметов — головний акціонер економіки України. Він володіє 75 відсотками теплової енергогенерації України і 80 відсотків видобутку вугілля також належать йому.»

Далі Давид говорить про тій схемі, яку провернув Антимонопольний комітет і яка йде врозріз з умовами здорової конкуренції на ринку, а створюється лише її ілюзія:

«Закон, може з формального боку не порушений, але порушений принцип справедливості і самого функціонування Антимонопольного комітету, який заохотив монополію в країні. Вони прийняли закон про створення вільного енергоринку, щоб держава не втручалася і не диктувала свої умови щодо ціноутворення, але конкуренції на ринку немає. Є єдиний монополіст – Ахметов і його партнер Порошенко, які ставлять той тариф, який їм вигідний, а ми всі будемо виплачувати їм данину поки нова влада не розбереться».

Про головному акціонерові України непотопляеммом Рината і рішенні Антимонопольного Комітету” під шумок закону про мову

Geplaatst door David Sakvarelidze op Vrijdag 26 april 2019

Зазначимо, що це фактично забезпечує Рінату Ахметову контроль набагато більше, ніж над 35 відсотками на ринку постачання електроенергії в Україні. Така кількість підприємств, які постачають електрику, в руках Ахметова свідчить про його монополії.

Нагадуємо, що журналіст Олександр Дубинський подав позов до суду на чинного президента України Петра Порошенка. У заяві журналіст вимагає від суду заборонити президенту і його оточенню виїжджати за межі України. Так Дубинський вважає, що можна заборонити президенту покинути країну після інавгурації Володимира Зеленського. Стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовною заявою про заборону на виїзд за кордон чинному президенту країни Петру Порошенку. Зокрема, в позові згадуються чиновники, які працюють у команді президента.

Раніше портал «Акценти» писав, що Петро Порошенко категорично не хоче віддавати владу, і це стало зрозуміло сказу ж пості того, як він запропонував свою допомогу Володимиру Зеленському. Втративши пост Президента України, Порошенко втратить супутню недоторканність. І постанови про підозру бунтівні слідчі Генпрокуратури, які множаться, як віруси, почнуть виписувати вже не тільки оточення Петра Олексійовича, але і йому персонально.

Також портал «Акценти» повідомляв, що передвиборна гонка в Україні набирає неабиякі обертів. Так, у ЦВК заявили про те, що за законом у них є рівно 10 днів для того, щоб оголосити переможця. Станом на 25 квітня в центральній виборчій комісії заявили, що працюють з безпрецедентною швидкістю в цьому році. Так, на даний момент Порошенко все ще залишається президентом, так як Зеленського не хочуть оголошувати переможцем.