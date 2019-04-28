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«Я придбав»: Володимир Кличко зробив несподіване заяву про свою кар’єру

28.04.2019

Легендарний український боксер Володимир Кличко зізнався, що завдяки спорту придбав ті навички, які принесли йому світову славу.

«Я вдячний спорту за все, що в мене є в житті. За риси, які придбав. Я не боксер або боєць за своєю суттю. Всі ці навички я придбав. Мій брат був народжений бійцем. Спорт дав мені можливість подорожувати. Допоміг мені придбати фокус, гнучкість, координацію і витривалість. Найголовніше якість, яке є. Витривалість перемагає талант і майстерність. Ці принципи допомогли мені довгий час бути успішним у спорті», – сказав Кличко під час виступу на Sport Marketing Conferense.

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