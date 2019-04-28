“120 мільярдів”: Кравчук порадив Зеленському провести аудит

Новообраному президентові України Володимиру Зеленському потрібно провести аудит і постаратися повернути гроші, виведені з країни в офшори.

«Уявіть собі, що ці гроші прийшли в Україну і інвестувалися в конкретні справи. Нам не потрібно ніякого валютного фонду. Цього достатньо», — вважає Кравчук.

При цьому для людей, які вивели кровно зароблені гроші з України, потрібно зробити амністію.

«Єдине, що потрібно прийняти закон, який би гарантував того, хто повертається з грошима, якщо вони отримані не злочинним шляхом, а не через зброя, проституція, наркотики і т. д., збереження грошей для господаря потрібно гарантувати, адже він приходить в Україну і інвестує в економіку.

Тому не треба говорити, що немає ніяких перспектив. Головне — робити те, що робили інші країни, і треба не боятися, а діяти рішуче», — переконаний перший президент України.