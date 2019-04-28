Як схудла українська політична еліта: фото

В українських політиків новий тренд — тепер серед народних депутатів і міністрів вважається модно і престижно вести здоровий спосіб життя і худнути. Так, від зайвих кілограмів вже позбулися Володимир Гройсман, Павло Розенко, Ігор Мосійчук та Антон Геращенко.

Володимир Гройсман, прем’єр-міністр

Останні кілька місяців у політичній тусовці були й інші теми крім президентських виборів. Активно обговорювалося зовнішній вигляд 41-річного прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Кожна його поява на публіці — викликало фурор. Справа в тому, що він сильно схуд і став виглядати набагато краще.

Так, за оцінками ендокринолога-дієтолога Анни Белокоз, Володимир схуд за півтора року приблизно на 20-25 кілограмів. Хоча сам прем’єр заперечує, що дотримувався будь-яких дієт: каже, що скинув вагу завдяки фізичним вправам.

Павло Розенко, віце-прем’єр

Віце-прем’єр Павло Розенко схуд у минулому році аж на 30 кілограмів. Надихнула його на такі зміни, як зізнався сам Розенко, нова кохана, Олена-Крістіна Лебідь.

«Нічого унікального, трошки підтягнув себе. Це зайняло приблизно рік — 30 кілограм немає. Ніякої особливої дієти, просто правильне харчування, малокалорійна їжа і один день в тиждень фактично на воді», — поділився рецептом схуднення Розенка з ТСН.

Ігор Мосійчук, народний депутат від «Радикальної партії»

Нардеп Ігор Мосчийчук схуд на 105 кілограм. Він пояснив, що у нього були серйозні проблеми з підшлунковою.

«Я схуд на 105 кг. Більше скидати вагу не хочу, але все залежить від Господа. Я зараз на дієті. Це пов’язано з моєю хворобою, у мене шоста виразка шлунку», — зазначив Мосійчук в інтерв’ю для Depo.ua.

Антон Геращенко, народний депутат від «Народного фронту»

Політик Антон Геращенко в 2015 році важив 160 кілограмів, але нардеп взяв себе в руки і перейшов на здорове харчування. В результаті він скинув 50 кілограмів.

«Потрібно менше їсти, відмовитися від їжі після 18.00, не їсти багато солодкого, зате є овочі, фрукти, м’ясо, рибу. Важливо розуміти: якщо у тебе буде зайва вага, ти не зможеш якісно жити. Чому я задумався над схудненням? Коли мені було 36 років, я вже був депутатом Верховної Ради і у мене з’явилася нова сім’я, я встав на ваги і побачив 160 кілограмів. Я раптом зрозумів, що треба зупинитися, інакше помру молодим і не зможу реалізувати всі ті плани, які є у мене. Після цього я скинув 50 кілограмів», — розповів Геращенко в інтерв’ю.