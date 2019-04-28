Мешканець Києва підірвав себе гранатою після конфлікту з дружиною

У Києві у квартирі житлового будинку за адресою вулиця Вишняківська, 9, прогримів вибух. Чоловік 1975 року народження підірвав себе гранатою, погрожуючи своїй співмешканці 1981 року народження. В результаті вибуху чоловік помер на місці, а його цивільну дружину госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

НП сталася в суботу, 27 квітня, близько 23:15, – пише регіональне видання. За словами поліції, в квартирі №139, житлового будинку за адресою вулиця Вишняківська, 9, сталася сварка між чоловіком та його цивільною дружиною, якій належала житлоплощу. Конфлікт виник із-за дітей жінки від попереднього шлюбу.

У розпалі скандалу, чоловік дістав гранату і почав погрожувати вибухонебезпечним предметом жінці. У цей момент пролунав вибух, в результаті якого співмешканець отримав травми несумісні з життям. Його цивільну дружину, яка в момент вибуху знаходилася з ним в одній кімнаті, госпіталізували прибулі на місце події медики.

На щастя, у момент трагедії дітей жінки не було вдома. За словами брата жінки, він був мало знайомий з її цивільним чоловіком однак у розмовах той часто згадував, що в нього є довідка з психіатричної лікарні. Звідки у співмешканця сестри виявилася граната чоловік не знає. На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, «швидка», вибухотехніки, рятувальники ДСНС та слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановить слідство.