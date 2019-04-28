Медики розповіли, про яких хворобах свідчить зміна кольору шкіри

Медики розповіли, про розвиток яких хвороб в організмі може сигналізувати несподівана зміна відтінку шкіри.

Часто це вагомий привід звернутися до лікаря і почати пильніше стежити за своїм здоров’ям, передає Свідок.

Нерідко зміна відтінку шкіри виступає симптомом збою в роботі внутрішніх органів. Якщо шкіра стає тьмяною, висока ймовірність наявності проблем з шлунково-кишковим трактом. Також такий прояв безпосередньо пов’язане зі стресами, недосипом, хронічною втомою.

Коли шкіра виглядає неприродно блідою, слід звернути увагу на щитовидну залозу, серце і легені, в той час як смуглота здатна свідчити про дефіцит гормону надниркових залоз.

При гіпертонії можуть проявлятися почервоніння. Схожий симптом спостерігається при проблемах в роботі серцево-судинної системи або підвищеного вироблення еритроцитів. Жовтий відтінок шкіри в більшості випадків вказує на хвороби підшлункової, печінки або селезінки.

Раніше відомий лікар Євген Комаровський назвав головні причини сухості шкіри у дітей: «Шкіра дитини має нейтральний або злегка кислий pH. Природно, цей pH нейтралізується милом, яке має лужну природу».

Крім того, епідерміс має тонкий жировий покрив, який руйнує мило. Занадто часто його використання робить шкіру чутливою і сухою. Для догляду за дітьми використовують миючі засоби, які мають нейтральний РН і зволожуючі компоненти.

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Комаровський зазначив, що неправильно використовувати кошти, призначені для дорослих, для вразливої дитячої шкіри.

А ось ТОП-5 продуктів, які прискорюють старіння шкіри, дієтологи назвали. До них відносяться цукор, кофеїн, алкоголь, сіль і обгорілі шматочки їжі. Вся ця їжа негативно впливають на виробництво білків і гормонів, що провокує розвиток запальних процесів. Рано чи пізно з’являються зовнішні ознаки старіння, але щоб відкласти цей процес, необхідно виключити зі свого раціону ці п’ять продуктів.

Найнебезпечніший з них – цукор. Зарубіжні фахівці переконані, що саме цукор є джерелом старіння шкіри завдяки руйнуванню колагену — білка, що забезпечує шкірі рівність, гладкість і пружність.

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