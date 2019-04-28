ПриватБанк опинився в центрі нового скандалу: «Забрали гроші собі»

ПриватБанк знову в центрі скандалу: клієнти одного з найбільших банків країни розповіли про нову проблему.

При спробі перевести гроші на іншу картку сума списалася, після чого просто пропала, про це у відгуках про банк розповіла одна з його клієнток по імені Марія, передає портал Politeka.

ПриватБанк потрапив в новий скандал

За словами клієнтки Привату, вона зіткнулася з цією проблемою при спробі перевести гроші з картки «Приватбанку» на карту «Монобанку».

«На Монобанк гроші не зарахували, приват в черговий раз забрав гроші собі. Гроші висять без будь-яких причин на Приваті!», — скаржиться українка.

Таким чином вона втратила 299 гривень. При цьому жінка стверджує, що онлайн-сервіс «Приватбанку» їй нічим не допоміг.

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«Найгірший банк в Україні і по сервісу, і за порушення прав і законів», — підсумувала Марія. Клієнтка також зазначила, що подібна проблема має не одиничний випадок. Подібне з нею вже відбувалося.

Раніше в мережі з’явилася інформація про серйозні зміни, яким найближчим часом зазнає сервіс Приват 24. Додаток буде повністю перезапущений: нова версія запрацює з розширеним кількістю функцій. Приват 24 стане більш функціональним: українці нарешті отримають майже досконалий продукт.

«Найближчим часом бета-версія системи буде доступна всім бажаючим, а основний запуск нового Приват 24 ми плануємо до кінця літа. Перфекціонізм в питанні лонча нової системи цілком виправданий», — заявив голова правління фінансової установи Петро Крумханзл.

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Суспільство

Він також зазначив, що в 2019 році масштабне оновлення чекає і hardware банку. Після того, як буде налагоджена робота всіх систем, користувачів чекають «кілька цікавих проектів з найбільшими світовими брендами». Голова правління фінустанови зазначає, що відбудуться технологічні та візуальні поліпшення в тому числі відділень банку.

Клієнти ж фінансової установи налаштовані не так оптимістично і відносяться до майбутніх оновлень з побоюванням. Більшість юзерів визнають необхідність заміни системи, але відзначають, що в ній немає сенсу, якщо мова йде тільки про зовнішньому дизайні.

Нагадаємо, ПриватБанк таємно списує кошти з рахунків.

Як повідомляв Hyser, ПриватБанк розповів про зміни в роботі популярної послуги.

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