Українські депутати почали худнути: що сталося

Серед українських політиків з’явився новий тренд — народні депутати і міністри взялися за здоровий спосіб життя і почали худнути.

Від зайвих сантиметрів і кілограмів позбулися Володимир Гройсман, Павло Розенко, Ігор Мосійчук та Антон Геращенко, передає Obozrevatel.

Розбираємося, як худнуть перші особи української політики і чому.

Володимир Гройсман, прем’єр-міністр

Останні кілька місяців, крім актуальної теми виборів президента, у мережі активно обговорюється зовнішній виду прем’єр-міністра. Кожна поява 41-річного Володимира Гройсмана на публіці викликає фурор. Прем’єр посвіжішав і став виглядати набагато краще.

За оцінками ендокринолога-дієтолога Анни Белокоз, Гройсман скинув за півроку 20-25 кілограмів. Сам прем’єр заперечує, що дотримувався будь-яких дієт. На дієті не сиділа, але займався спортом.

Павло Розенко, віце-прем’єр

Віце-прем’єр Павло Розенко за рік скинув цілих 30 кіло. Надихнула його на такі зміни любов.

Як зізнався сам Розенко, нова кохана, Олена-Крістіна Лебідь, допомогла йому подолати проблеми із зайвою вагою.

«Нічого унікального, трошки підтягнув себе. Це зайняло приблизно рік — 30 кілограм немає. Ніякої особливої дієти, просто правильне харчування, малокалорійна їжа і один день в тиждень фактично на воді», — говорить Розенко.

Ігор Мосійчук, народний депутат від «Радикальної партії»

Ця цифра здається неймовірною, але нардеп Ігор Мосчийчук схуд на 105 кілограм. Причиною зміни харчової поведінки стали серйозні проблеми з підшлунковою залозою.

«Я схуд на 105 кг. Більше скидати вагу не хочу, але все залежить від Господа. Я зараз на дієті. Це пов’язано з моєю хворобою, у мене шоста виразка шлунку», — говорить Мосійчук.

Антон Геращенко, народний депутат від «Народного фронту»

Чотири роки тому вага Геращенко складаючи 160 кіло. Політик взяв себе в руки і почав харчуватися правильно. Підсумок – мінус 50 кг на вагах.

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Суспільство

«Потрібно менше їсти, відмовитися від їжі після 18.00, не їсти багато солодкого, зате є овочі, фрукти, м’ясо, рибу. Важливо розуміти: якщо у тебе буде зайва вага, ти не зможеш якісно жити. Чому я задумався над схудненням? Коли мені було 36 років, я вже був депутатом Верховної Ради і у мене з’явилася нова сім’я, я встав на ваги і побачив 160 кілограмів. Я раптом зрозумів, що треба зупинитися, інакше помру молодим і не зможу реалізувати всі ті плани, які є у мене. Після цього я скинув 50 кілограмів», — ділиться секретами свого відмінного зовнішнього вигляді Геращенко.

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