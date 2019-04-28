У Тернопільській області виявили 20 тонн зараженої картоплі з Нідерландів

Під час санітарного контролю у Тернопільській області було затримано 20 тонн картоплі з Нідерландів, у якій виявили збудник раку цього овочу.

Небезпечну картоплю повернули відправнику, – повідомили в прес-центрі Держпродспоживслужби В Тернопільській області.

Державними фітосанітарними інспекторами при проведенні контролю на митному посту “Тернопіль-центральний” у вантажі продовольчої картоплі, вага якої загалом становила 20 тонн, було виявлено збудника карантинної хвороби – рак картоплі (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival).

Заражень вантаж надійшов з Нідерландів: 16 квітня було проведено огляд, після чого заражень товар повернули в країну надходження. З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера – Нідерландів буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.