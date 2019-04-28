Українці сьогодні святкують Світле Христове Воскресіння — Великдень

Сьогодні християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Великдень є найдавнішим і найважливішим християнським святом всього богослужбового року і присвячена Воскресінню Ісуса Христа. Християнська Пасха тісно пов’язана з єврейської і дослівно перекладається як «проходження повз». Але якщо для юдеїв Песах є символом звільнення від єгипетського рабства і здобуття Землі Обітованої, то для християн Великдень символізує перемогу життя над смертю, звільнення від тягарів гріха, перехід зі стану несвободи в область свободи і любові. Великоднем називається і Сам Христос, принесений у жертву за гріхи людства.

Згідно з Євангеліями, після того, як Ісус прийшов у Єрусалим, був схоплений і страчений на хресті, а потім похований в печері відданими учнями — Він воскрес. У недільний день, прийшовши до Його труни дружини-мироносиці виявили, що місце поховання порожнє. Натомість побачили ангела, який сповістив їм, що Ісус воскрес. Невдовзі одного з них з’явився Христос і сказав про Своє воскресіння. Радісна звістка надзвичайно швидко поширилася Єрусалимом, а потім і всієї Іудеєю.

Саме тому в ніч на неділю в усіх церквах відбувається святкова всеношна, кульмінацією якої є урочиста хода віруючих навколо храму з запаленими свічками, великодній дзвін і оповіщення священиком двотисячолітньої вести: «Христос воскрес!», на що паства радісно відповідає: «Воістину воскрес!»

В кінці відбувається освячення пасок і крашанок, народ розходиться по домівках, дбайливо несучи гарячі великодні свічки, і розговляється. Святкову трапезу починали з освяченого яйця і шматочка паски. Традиційним привітанням в ці святкові дні були слова «Христос воскрес!», а відповідали: «Воістину воскрес!», тричі цілувалися і обмінювалися крашанками. Воскресіння Христове споконвіку було святом любові, миру, злагоди і сподівання.