Японія проінвестує 40 млрд доларів в автомобілебудування у США

Японія проінвестує 40 млрд доларів у будівництво нових автомобільних заводів на території США. Про це заявив Президент США Дональд Трамп.

“Президент США Дональд Трамп в суботу заявив на мітингу, що прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе сказав йому, що Японія проінвестує 40 мільярдів доларів в нові автомобільні заводи у Сполучених Штатах», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Трамп провів гру в гольф з Абе в Національному гольф-клубі Трампа в північній Вірджинії, після чого відвідав Грін-Бей, штат Вісконсін.

Раніше, 26 квітня Президент США провів переговори з Сіндзо Абе в Білому домі. За результатами зустрічі Трамп заявив про можливість укласти нову двосторонню торговельну угоду між США і Японією до його запланованого візиту в Токіо в травні.