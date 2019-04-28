Лещенко: Вакарчук намагається зібрати нову партію

Фронтмен групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук робить спроби створити нову політичну партію. Про це у своєму телеграм-каналі написав нардеп і радник Володимира Зеленського Сергій Лещенко.

За його словами, багато політиків стверджують, що розпуск парламенту не потрібен. В основному, повідомляє Лещенко, це ті, хто не готовий до виборів.

«Дострокові вибори не вигідні чинному прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, який хоче стати новим центром консолідації для БПД і Народного фронту. Дострокові вибори також не вигідні Святославу Вакарчуку, який намагається зібрати під своїми прапорами нову партію. Їм не вистачить часу, щоб виконати свої передвиборчі проекти», — написав він.