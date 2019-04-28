Трамп: Генпрокурор розслідує «неймовірні факти» «змови» Клінтон з Україною

Генеральний прокурор США Білл Бар займається «великими» і «неймовірними» фактами, що свідчать про «змову» у 2016 році між штабом кандидата від демократичної партії Хілларі Клінтон і українськими чиновниками. Про це президент США Дональд Трамп розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Мова ідеї тому, що директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник нібито передав штабу Клінтон компромат на тодішнього начальника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Телеканал повідомив, що «український суд визнав, що компромат на Манафорта є незаконним втручанням у вибори в США».

На питання про те, чи американці знати про результати цього розслідування, Трамп відповів позитивно.

«Я думаю, що так. Я думаю, Бар хотів би бачити це. … Я, звичайно, покладаюся на генерального прокурора. Подивимося, що він скаже про це», — сказав він.

Президент додав, що «звучить як велику справу, дуже цікавий епізод з Україною».

«Я тільки що говорив з новим президентом (Володимиром Зеленським) і привітав його … Але це звучить як велике, велика справа, і я не здивований», – резюмував Трамп.

Раніше Трамп ретвітнув статтю про вибори президента США в 2016 році. У вподобаної Трампу статті розповідається, як в ході передвиборної гонки американські політики використовували Національне антикорупційне бюро України для того, щоб завдати медіа-удар по штабу Трампа в інтересах Хілларі Клінтон.