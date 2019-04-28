Українська тенісистка Костюк виграла свій перший турнір

Українська тенісистка Марта Костюк виграла титул у парному розряді в рамках турніру ITF, який відбувся в швейцарському містечку К’яссо.

У вирішальному матчі 16-річна українка в парі з іспанкою Крістіною Буксою на королівському тай-брейку обіграла канадсько-австралійський дует Шерон Фіхман / Джеймі Форліс.

Кьяссо. Фінал парного розряду

Крістіна Букса / Марта Костюк – Шерон Фіхман / Джеймі Форліс – 6:1, 3:6, 10:7

Це дебютний парний титул для Марти у професійній кар’єрі. До цього вона ставала володаркою двох титулів ITF в одиночному розряді: W25 Дунакесі-2017 і W60 Берні-2018.

Джерело портал Знай.ua