Штаб ООС: Окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об’єднання єднаних сил отримав поранення

27 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції Об єднаних сил:

з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів – біля населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ;

з зенітних установок, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села ЧЕРМАЛІК;

двічі з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населених пунктів НОВОСЕЛІВКА ДРУГА і ПІЩЕВИК;

тричі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів КРАСНОГОРІВКА, ЛЕБЕДИНСЬКЕ і ПІСКИ;

тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів ЛЕБЕДИНСЬКЕ і НОВОТРОЇЦЬКЕ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник тричі обстріляв позиції українських захисників:

з станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ;

двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів ПІВДЕННЕ і НОВООЛЕКСАНДРІВКА.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднання єднаних сил отримав поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднання єднаних сил. За даними розвідки, 27 квітня трьох окупантів було знищено, шість – поранено.

Від початку поточної доби ворог з гранатометів різних систем обстріляв позіції Об’єднання єднаних сил поблизу населеного пункту КРИМСЬКЕ у районі відповідальності оперативно тактовного угрупування «Північ».

Втрат серед особового складу Об’єднання єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Об’єднання єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.