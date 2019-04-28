Пішла епоха: Рінат Ахметов розжалував Олега Ляшка з улюбленців

Голова виконавчого комітету Радикальної партії (РП) Олега Ляшка Юрій Зінченко покинув посаду, про чим повідомив через Facebook. Офіційних заяв на цей рахунок від самого Зінченка або партії не було. Не захотів коментував тему і Ляшко.

Випадок Зінченко — знаковий. Партію покинув чоловік, прямо асоціюється з Рінатом Ахметовим, якому в політичних колах приписують підтримку РП та його лідера.

Зінченко прийшов до радикалам з гірничо-металургійної монополії Ріната Ахметова “Метінвест” в лютому 2018 року. Тоді Ляшко обсипав його компліментами. “Якби в моїй команді було десяток таких, як Юрій Зінченко, який очолював Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, я б за тиждень змінив світ. На жаль, таких одиниці… Саме тому для мене велика честь, що він прийняв рішення увійти в Радикальну партію України і очолити її виконавчий комітет”, — написав Ляшко у Facebook. До речі, зараз цей пост недоступний.

Зінченко не залишився в боргу. “Сьогодні я приєднався до команди Олега Ляшка для того, щоб разом відстоювати інтереси України, промисловості, розвивати економіку країни і по-справжньому дбає про добробут простих українців по всій країні від Донбасу до Закарпаття”, — прокоментував він вступ в партію Ляшка у Facebook.

До цього часу Ляшко вже активно розкручували медіа-ресурси Ахметова, і він став частим гостем на промгигантах, що належать донецькому олігарху. А його риторика крутилася навколо теми захисту вітчизняного виробника. У цій ситуації прихід Зінченка для багатьох був додатковим підтвердженням, що Ляшко перейшов у клієнтелу Ахметова.

Щодо ролі колишнього топ-менеджера в партії джерело тоді говорили, що це буде налагодження роботи партійного апарату з прицілом на майбутні виборчі кампанії, а також нагляд за Ляшка і комунікація між РП і структурами Ахметова.

В образі захисника інтересів промисловості Ляшко пішов на президентські вибори, перемогу на яких він не міг. Перед першим туром рівень його підтримки, за замірами соціологічної групи “Рейтинг”, склав 3,7% респондентів. Ляшко все ж “взяв” 5,48% голосів виборців, але це всього лише сьоме місце, тоді як в кампанію 2014 року у нього було третє (8,32% голосів).

Втім, з останнім результатом головний радикал зі своєю партією зможе подолати 5-відсотковий виборчий бар’єр, хоча і не дуже впевнено. При зміні політичної кон’юнктури або погіршення фінансування партія Ляшка цілком може і не потрапити до парламенту.

І ось коли одна передвиборча кампанія перетікає в іншу (можливо, навіть дострокову), голова виконкому РП Зінченко без публічних пояснень залишає посаду. Він разом зі своїми людьми переїхав в офіс на вул. Волоській у Києві, зайнятий ахметовської частиною партії “Опозиційний блок” (від якої на вибори йшов Олександр Вілкул, а неформальними лідерами якої є Новинський і Колесников).

При цьому після виборів він у Facebook подякував виборців Ляшко і його команду і попередив, що їх чекає багато роботи. “Всі великі перемоги у нас попереду! І розслаблятися нам ніколи! Тому що ми віримо в Україну, віримо в Лідера, віримо в себе, віримо у зміни на краще в країні, віримо в добробут наших людей і віримо в те, що “це можливо!”, — Зінченко написав на своїй сторінці.

“Це можливо” — одне з гасел президентської кампанії Ляшко.

За версією політолога Анатолія Октисюка, шляхи Ляшко і Зінченко розійшлися з-за незадовільного результату головного радикала в першому турі. “Ляшко призначив голову виконкому відповідальним за провал виборів”, — заявив Октисюк, пославшись на свої джерела в партії. Він також допускає, що додатково проти Зінченка зіграли інтриги старого оточення і суперечки з-за витрачених коштів (не на користь соратників Ляшко).

Втім, у парламентських кулуарах кажуть, що в команді Ахметова покладають відповідальність за провал виборів, швидше, на самого Ляшка, що буде мати не найкращі наслідки. “Після такого результату олігарх, найімовірніше, обмежить фінансування Ляшко і переорієнтується на інших політичних гравців. Інший варіант: Ахметов діє прагматичніше. Жодного авансів Ляшко отримувати не буде, а відносини будуть будуватися за принципом “ти мені місця в списку — я тобі присутність у ЗМІ”, — міркує Октисюк.

Але при такому розкладі Ляшко, як вважає експерт, буде шукати нових спонсорів — знову-таки в обмін на квоту в партійному списку. Паралельно він, ймовірно, буде спиратися на перевірених соратників зразок того ж Лозового або народного депутата Ігоря Мосійчука (РП), або голову Чернігівської обласної парторганізації Олега Авер’янова, якого пов’язують з успішним за рахунок держбюджету підприємством з обладнання пожежних машин “Пожспецмаш”. Його лобістом у Раді називають саме Ляшко.