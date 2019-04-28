Судова система в Україні: чи можна її врятувати

Реформування судової системи в Україні триває понад 20 років, однак комплексна реформа всієї системи правосуддя була розпочата тільки після Революції Гідності.

Її ініціатором був український народ, який висловив недовіру діючої на той час системи. Виконавцем волі народу був обраний президент, але не тільки від нього залежало настання очікуваних змін.

Жодній людині самостійно не вдалося б реалізувати глобальний проект без команди професіоналів, які глибоко розуміються в сфері і мають конкретні ідеї. Підкреслюю, ідеї, а не популістські гасла. І як би комусь не хотілося зараз це визнавати, але тоді, в 2014-2015 роках, така команда була створена.

Результатом її роботи був чіткий план проведення комплексної реформи системи правосуддя, яка повинна була реалізовуватися поетапно на декількох рівнях: законодавчому, інституційному, кадровому.

Основною відмінністю цієї реформи від тих, що намагалися провести до цього, було розуміння, що проблема судової системи і недовіри до неї громадян виникає не тільки і не стільки з-за поганих суддів, як з-за небажання виконавчої, законодавчої влади відмовитися від засобів впливу на суд.

Судді не хороші і не погані. Ці якості не можна абсолютизувати. Вони представники суспільства, в якому ми з вами живемо. Повірте, ніхто з них не прокидається вранці з думкою прийти на роботу і змусити когось страждати, незаконно заслав у в’язницю, і не лягають спати задоволеними від того, що допомогли відібрати у когось бізнес.

Поганими суддів роблять представники влади, які, використовуючи свій адміністративний вплив, примушують їх приймати незаконні рішення. Такими їх роблять гроші, які пропонуються для вирішення того чи іншого питання. Поганими їх робить нечесний прихід на посаду, коли попадання в залежність відбувається на старті кар’єри.

Сильною стороною реформи системи правосуддя, яка була розпочата в 2014-15 роках, було усунення на законодавчому рівні політичних впливів на призначення і просування суддів по кар’єрних сходах і забезпечення гідного розміру суддівської винагороди.

Вперше було введено зайняття суддівських посад у вищих судових інстанціях на конкурсній основі. При цьому до участі в конкурсах допускаються не тільки судді, але й учені, адвокати.

Таким чином забезпечується можливість попадання в професію кращих з кращих представників юридичної ремесла. Сильною стороною реформи можна назвати розроблену і прийняту законодавчу базу: зміни до Конституції України, нові закони Про судоустрій і статус суддів, про Вищу раду правосуддя, Про Конституційному Суді України, Про Вищу антикорупційному суді України, нові процесуальні закони тощо.

Все це можна назвати цеглинками у міцний фундамент майбутньої незалежної системи правосуддя. Нове законодавство дозволило не тільки ліквідувати старі та створити нові судові установи шляхом перейменування і переважування табличок, але і суттєво оновити їх кадровий склад.

Втім, поряд з успіхами у вигляді створення нового Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів були і невдачі. Основним їх проявом, який міг відчути на собі кожен, була поява судів без суддів.

Так сталося внаслідок дисбалансу двох потужних процесів: оновлення та очищення судової системи. Очищення відбувалася значно швидше, ніж оновлення. Судді йшли у відставку, їх перевіряли, усували і звільняли, а їх посади залишалися порожніми або до повернення після перевірки, або до заняття іншими особами.

Коли ситуація з порожніми судами досягла ознак системності, була реалізована ідея тимчасово направити суддів в ті райони, де вони були відсутні.

Однак кадрова нестача не промайнула непоміченою. На все треба час: час на перевірку діючих суддів та іспит (і навчання) нових. Тому ще однією слабкою стороною реформи можна назвати її непередбачуваність у часових рамках.

Громадськість неодноразово дорікала органи, відповідальним за кадрові призначення в судовій системі, в затягуванні різних процедур. Однак для об’єктивності слід зазначити, що напрацювання нових алгоритмів перевірки кандидатів на посаду судді вимагало витрати часу та залучення значних людських ресурсів.

Фактично після прийняття відповідних законів обов’язок щодо подальшої реалізації судової реформи лягла на плечі двох колегіальних органів судової системи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

Ці органи формуються, забезпечуючи потрапляння туди авторитетних представників різних юридичних професій, тому закиди про обрання суддів суддями, які періодично лунають з вуст політиків, не мають нічого спільного з дійсністю.

Оцінити озвучена пропозиція – перезавантажити органи, які зараз реформують судову систему, видається складним, оскільки немає розуміння механізму реалізації такої ідеї і її виправданості.

Після Революції Гідності вже стався прецедент офіційного вираження недовіри цим органам, точніше їх тодішньому кадрового складу. У той час такий крок законодавця був оправданн очікуваннями суспільством швидких змін і зрозумілим, хоча одночасно привів до кадрового колапсу.

На сьогодні, коли більша частина зобов’язань за коаліційною угодою в частині реалізації судової реформи виконана, коли в розпалі кваліфікаційне оцінки суддів і на завершальній стадії знаходиться відбір кандидатів на посади суддів першої інстанції та конкурс у Вищий суд з питань інтелектуальної власності, сценарій, за яким ці органи не зможуть виконувати свої повноваження, неприпустимий.

Формування суддівського корпусу – це постійний кропіткий процес, тому кадрова ротація в цих органах повинна відбуватися таким чином, щоб забезпечити безперебійність. Інакше влада знову доведеться виправдовуватися перед громадянами за тимчасові незручності, пов’язані з вічним ремонтом.

Призначення новообраного президента не повинно впливати на роботу Вищого антикорупційного суду України, як і не повинно впливати на роботу всієї судової системи.

Згідно Конституції України, президент є гарантом дотримання прав і свобод людини, на сторожі яких, власне, і стоїть суд. Саме тому найкраще, що може президент – зробити так, щоб в Україні утвердився незалежний і справедливий суд.

Це означає, що він повинен бути послідовним у дотриманні стратегічного курсу на проведення комплексної реформи системи правосуддя, впроваджувати її наступні етапи, а також забезпечувати реформування суміжних правових інститутів.

Переконана в доцільності курсу на формування нової концепції суду присяжних, який ідеологічно можна реалізувати разом з реформою у сфері місцевого самоврядування.

Відповідальні громади – означає відповідальні громадяни. Чим більше людей буде залучатися в якості присяжних в процес відправленні правосуддя, тим більше буде розуміння важливості і складності суддівської роботи у суспільстві, а отже, зростатиме рівень поваги і довіри.

Ідея впливового і відповідального суду присяжних не є новою і знайшла своє відображення у відповідній стратегії проведення судової реформи, однак не була реалізована.

Що стосується інших пропозицій, таких як інститут світових суддів, то їх запровадження потребує попередньої глибокої аналітичної розробки і широкого (не тільки експертного) обговорення.

На моє переконання, що владі необхідно в першу чергу зосередитися на проведенні реформи адвокатури, прокуратури і окремо – органів досудового розслідування.

Судова ж система вже проковтнула свою гірку реформаторську таблетку і має право на одужання.