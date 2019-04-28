Дональд Трамп задався питанням, на чиєму боці посол США Йованович і директор НАБУ Артем Ситник

Якщо пам’ятаєте, 20 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю для американського видання Hill.TV заявив, що в ході його першої зустрічі з послом США Марі Йованович йому був, нібито, передано список осіб, стосовно яких не можна порушувати не те, щоб справи, але й банально, проводити розслідування.

Тоді цю заяву генпрокурора було піднято на сміх, а сам він, не отримавши достатньої підтримки, став цуратися сказаного. Тим не менш, не пройшло і півроку, а всього-то місяць і…

Так, у своєму інтерв’ю Fox News президент США Дональд Трамп повідомив, що генпрокурор США Білл Бар приступив до вивчення інформації про те, що українські правоохоронці могли впливати на хід американських виборів в 2016 році на користь Хілларі Клінтон, шляхом зливу неоднозначної інформації її штабу. Зокрема, даних про Поле Манафорте, до яких пізніше демократи підхопили і “лінію Трампа.”

А ось тепер найцікавіше. До заяви Луценка, 14 березня, нині позафракційний, а в минулому народний депутат від БПП, Борислав Розенблат, заявив, що директор НАБУ Артем Ситник займався «зливом» «чорної бухгалтерії» Партії регіонів штабу кандидата в президенти США Хілларі Клінтон в 2016 році.

Тобто, спочатку йде вкидання від позафракційного депутата, після від генеральної прокуратури України, а місяць потому, за тисячі кілометрів від Києва, у Вашингтоні, прямо з Білого дому, вустами першої особи держави, озвучують все вищевикладене?

Якщо чесно, дуже цікава вимальовується картина, немов у неминучому і фатальну поєдинку схлестнулось дві сили, багатьом, досі не явних, але при цьому, від цього не менш відчутних і реальних.

Про підсумок цього поєдинку ми можемо тільки здогадуватися, але, що дивно, України, країна перебуває за тисячі кілометрів від США, зараз грає в політичному житті цієї країни, не меншу роль і значення, ніж якісь внутрішні процеси і соціально-суспільні події.