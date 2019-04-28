Папа Римський пожертвував велику суму мігрантам в Мексиці

Близько 75 тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору і Гватемали, які прибули до Мексики в караванах, не можуть потрапити в США .



Папа Римський Франциск пожертвував 500 тисяч доларів на допомогу мігрантам в Мексиці. Ці кошти використовують для житла, продовольства та інших потреб для мігрантів Центральної Америки.

Як повідомляє CNN, кошти будуть розподілені на 27 проектів у 16 мексиканських єпархіях і громадах.

“Чоловіки і жінки, часто з маленькими дітьми, біжать від бідності і насильства, сподіваючись на краще майбутнє у Сполучених Штатах. Проте, американська межа залишається закритим для них.

Близько 75 тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору і Гватемали, які прибули до Мексики в караванах, не можуть потрапити в США і знаходяться без дому або засобів до існування”, – йдеться у заяві Ватикану.