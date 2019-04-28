Сім неймовірних пропозицій для нового даху і шпилю Собору Паризької Богоматері

Після того, як уряд Франції анонсував міжнародний конкурс на реконструцію даху і шпилю Собору Паризької Богоматері, знищених під час пожежі 15 квітня, архітектори і дизайнери кинулися надавати свої пропозиції. Видання Dezeen відібрало сім найцікавіших.
Італійські архітектори Массиміліано і Доріана Фуксас запропонували виробити дах зі шпилем із французького кришталю Баккара. Вночі структура буде підсвічуватися. Автори проекту вважають, що це символізуватиме тендітність історії та духовності.
Шпиль із кришталю Баккара. Візуалізація: fuksas.com
Французький дизайнер Мат’є Леаньор вирішив повстати проти консервативної ідеї імітації старого шпилю і запропонував відтворити дах Нотр-Даму у полум’ї. Конструкція має бути вкрита золотом. «Мені подобається ідея фіксації ефемерного моменту і перетворення катастрофи на красу», – каже він.
Візуалізація: instagram.com/mathieulehanneur
Бюро Vizumatelier із Братислави вважає, що новий шпиль має випускати промінь світла у небо. Вважають, що це наслідуватиме прагнення середньовічних архітекторів – адже готичні собори линули до неба.
Візуалізація: instagram.com/vizumatelier
Студія Kiss The Architect з Кіпру розробили еклектичну конструкцію з арок і сфер.
Візуалізація: instagram.com/kissthearchitect
Студія AJ6 із Сан-Паулу уявила дах Собору Паризької Богоматері зробленим із суцільних вітражів.
Візуалізація: instagram.com/alexandre_fantozzi
Російський архітектор Александр Неровня запропонував комбінацію скляного даху з традиційним шпилем.
Візуалізація: instagram.com/alex_nerovnya
Французький архітектор Давід Деро створив візуалізацію даху і шпилю з формами, близькими до традиційних, але у сучасній інтерпретації.
Візуалізація: instagram.com/deroodavid
Нагадуємо, шпиль, знищений під час сильної пожежі 15 квітня, було створено у XIX столітті під час реставрації, яку провів реставратор середньовічних пам’яток архітектури Ежен Віолле-ле-Дюк. Сам Нотр-Дам почали будувати в середині ХІІ століття і завершили через 200 років.
Джерело Хмарочос