Сім неймовірних пропозицій для нового даху і шпилю Собору Паризької Богоматері

Після того, як уряд Франції анонсував міжнародний конкурс на реконструцію даху і шпилю Собору Паризької Богоматері, знищених під час пожежі 15 квітня, архітектори і дизайнери кинулися надавати свої пропозиції. Видання Dezeen відібрало сім найцікавіших.

Італійські архітектори Массиміліано і Доріана Фуксас запропонували виробити дах зі шпилем із французького кришталю Баккара. Вночі структура буде підсвічуватися. Автори проекту вважають, що це символізуватиме тендітність історії та духовності.

Шпиль із кришталю Баккара. Візуалізація: fuksas.com

Французький дизайнер Мат’є Леаньор вирішив повстати проти консервативної ідеї імітації старого шпилю і запропонував відтворити дах Нотр-Даму у полум’ї. Конструкція має бути вкрита золотом. «Мені подобається ідея фіксації ефемерного моменту і перетворення катастрофи на красу», – каже він.

Візуалізація: instagram.com/mathieulehanneur

Бюро Vizumatelier із Братислави вважає, що новий шпиль має випускати промінь світла у небо. Вважають, що це наслідуватиме прагнення середньовічних архітекторів – адже готичні собори линули до неба.

Візуалізація: instagram.com/vizumatelier

Студія Kiss The Architect з Кіпру розробили еклектичну конструкцію з арок і сфер.

Візуалізація: instagram.com/kissthearchitect

Студія AJ6 із Сан-Паулу уявила дах Собору Паризької Богоматері зробленим із суцільних вітражів.

Візуалізація: instagram.com/alexandre_fantozzi

Російський архітектор Александр Неровня запропонував комбінацію скляного даху з традиційним шпилем.

Візуалізація: instagram.com/alex_nerovnya

Французький архітектор Давід Деро створив візуалізацію даху і шпилю з формами, близькими до традиційних, але у сучасній інтерпретації.

Візуалізація: instagram.com/deroodavid

Нагадуємо, шпиль, знищений під час сильної пожежі 15 квітня, було створено у XIX столітті під час реставрації, яку провів реставратор середньовічних пам’яток архітектури Ежен Віолле-ле-Дюк. Сам Нотр-Дам почали будувати в середині ХІІ століття і завершили через 200 років.

Джерело Хмарочос