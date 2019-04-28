Навіщо Павло Климець знадобився Путіну

Арешт і звинувачення в дачі хабара в особливо великому розмірі українського бізнесмена і мільярдера Павла Климця в Москві, це результат блискучою спецоперації співробітників цілого ряду російських відомств: ГУ ГШ ЗС, ФСБ, Слідчого комітету і адміністрації президента РФ.

Климця виманили до Москви під приводом вирішення долі його активів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях за «винагороду», спровокувавши на дачу хабара співробітникам адміністрації президента РФ, що відповідає за управління з Москви тимчасово окупованими територіями.

Політичне підґрунтя підкреслює той факт, що постанова про арешт П. Климця виносила суддя Марина Сирова, (на сленгу російських правозахисників – суддя особливого призначення) яка заарештовує і садить людей по політично мотивованих кримінальних справах, фабрикуемым за вказівкою зверху. Оперативне супроводження цього злочину забезпечувало ФСБ.

Чому рішення про проведення спецоперації по виманювання Климця було прийнято зовсім недавно, а не 5 років тому, після початку окупації Росією частини територій Донбасу?

Низка вбивств на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу так званих «польових командирів», а потім і вбивство колишнього глави російської тимчасової окупаційної адміністрації Олександра Захарченко, є підтвердженням того, що Путін і його ОЗУ прийняли рішення взяти всі фінансові потоки і бізнеси під единоначальный контроль адміністрації президента РФ.

Стало бути, рішення про проведення спецоперації щодо Климця було прийнято особисто Путіним. У прийнятті такого рішення Путіним немає абсолютно нічого нового.

Путін володіє інформацією про те, що більше половини населення на тимчасово окупованих територіях, незважаючи на видиму «стабільність», не проявляє в розумінні Путіна та його ОЗУ належної лояльності до російським окупантам.

Так само як і в Росії, так і на тимчасово окупованих Росією українських територіях, кожен незалежний від Кремля і російських спецслужб щодо значущий суб’єкт економічної діяльності (бізнес), розуміється Путіним та його ОЗУ, як загроза їх режиму. Вони підозрюють, що незалежний бізнес згодом може впливати на політику всупереч їх політичних намірів. Вони генетично ненавидять все непідконтрольне їм і самостійне.

В патріотизмі та любові до України Павло Климець не був помічений. Однак для того, щоб Путіну санкціонувати арешт, або доручити проведення подібної спецоперації зовсім необов’язково хоч у чомусь суперечити його позиції.

Долю Климця вирішив співробітник адміністрації президента РФ.

На черговий планерці в Кремлі, заклопотаний своїм виживанням і благополуччям в системі, співробітник аналітичного управління поклав на стіл Путіну папочку з доповідною запискою з інформацією від ГШ ДУ ЗС РФ і з інших джерел про те, що бізнес Климця на тимчасово окупованих територіях створює загрозу путінському окупаційному режиму.

Путін визнав, що Климець становить небезпеку його окупаційного режиму на тимчасово окупованій частині Донбасу і тому прийняв рішення про проведення проти Климця цієї спецоперації.

Можливо, Климець надавав будь-який вплив на свої бізнеси в Донецьку через посередників, що стало відомо представникам окупаційних властей.

Мабуть Павло Климець і його оточення не зрозуміли логіки російської корупції і агресії Росії проти України. На відміну від України, в Росії корупція в основному керована згори і продукується тоді, коли вона необхідна вищому політичному керівництву як додаткові бонуси своїм слугам за їх лояльність режиму. Все інше, це політика однієї особи. Тимчасово окуповані території України, це виключна сфера Путіна.

Навіщо Путіну і його співробітникам потрібні якісь нещасні сотні тисяч доларів в обмін на нелояльний, на їхню думку, карликовий бізнес в окупованому Донецьку, якщо за анексію Криму, окупацію Донбасу і війну проти України, Путін разом зі своїми «друзями» з ОЗУ «Озеро» вже зазнали збитків на мільярди доларів? Путін і його ОЗУ готові самі заплатити ще більшу ціну, лише б не було України. Вони готові віддати ще мільярди доларів за те, щоб Україна зникла з карт світу як суб’єкт міжнародного права і стала знову керованої російською колонією.

Це відмінний приклад іншим іноземним олігархам, особливо українським про те, що з Путіним і його ОЗУ які-небудь домовленості неможливі. Це ознака того, що Путін дав вказівку своїй адміністрації взяти під контроль всю контрабанду з тимчасово окупованих територій, будь-яку економічну діяльність і будь-які фінансові потоки.

Відібраний окупантами бізнес не повернеться до Павла Климцю до повної деокупації Донецька. Практика показує, що потрапили в путінські катівні громадяни України, засуджуються до максимальних строків позбавлення волі незалежно від їх політичних поглядів. Згодом Климець неминуче буде засуджений практично до максимального терміну позбавлення волі. Тепер він не тільки «подарує» кому треба всі свої колишні активи на тимчасово окупованих територіях. Йому доведеться продати частину свого бізнесу на території вільної України, щоб заплатити за свою свободу. І не факт, що він вийде з мордорской в’язниці живим.

Чому в Росії історія з арештом Павла Климця за обвинуваченням у дачі хабара не надається широкого громадського розголосу? Чому його адвокати уникають спілкування зі ЗМІ? Тому, що вона зможе документально розвіяти міф про те, що вони там є, і підтвердити факт того, що співробітники путінської адміністрації вирішують питання на тимчасово окупованих територіях. А оприлюднення цієї інформації цілком може коштувати здоров’ю і життю не тільки Климцю, але і його адвокатам.

Ця подія свідчить те, що найближчим часом всі нелояльні, на думку представників російських окупаційних властей, бізнеси будуть відібрані на користь окупантів, а їх власники піддадуться розправі.

Така логіка окупантів обумовлюється підготовкою Росії до початку нового етапу військової, політичної, інформаційної та економічної агресії проти України.