З 1 травня почнуть діяти штрафи за несвоєчасну оплату платежів за ЖКП

З 1 травня вступають в силу положення ст 26 Закону україни «Про житлово-комунальні послуги», які регулюють відповідальність споживача за неналежне виконання договору.

Так, за несвоєчасну сплату платежів за ЖКП споживач зобов’язаний буде сплатити пеню в розмірі, установленому в договорі, але не вище 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення.

Загальний розмір пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Пеня нараховується з першого робочого дня, наступного за останнім днем внесення плати, та не нараховується у разі заборгованості держави за надані населенню пільги і житлові субсидії і/або за наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтверджену належним чином.

А в разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця, останній (крім виконавця послуг з постачання та розподілу електроенергії і природного газу) має право обмежити (припинити) надання відповідної послуги споживачу.