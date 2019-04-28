Власників «евроблях» чекають великі штрафи і конфіскації машин

Власників автомобілів на іноземній реєстрації чекають штрафи і конфіскації машин. Вже з 25 травня в повну силу запрацює закон про розмитнення «евроблях». При цьому багато водіїв не мають наміру платити.

Власники «евроблях» квапилися розмитнити свої машини до 22 лютого, дня закінчення пільгового режиму.

З 25 травня власників транспорту на єврономерах чекають покарання. Згідно з новим законом, власники авто на іноземній реєстрації не можуть передавати їх іншим, працювати в таксі, а за перевищення терміну перебування в країні їх чекає штраф або конфіскація автомобіля. Сума штрафу залежить від тривалості прострочення і коливається від 8,5 до 170 тис. гривень.

Ловити порушників будуть правоохоронці. Вони вже отримали право зупиняти іноземні автомобілі для перевірки законності їх перебування в Україні.

Єдина можливість уникнути штрафів, не реєструючи авто в Україні, – до 25 травня вивезти машину за кордон і повернутися вже без неї.