У Київській області загорілися два житлові будинки, вогонь перекинувся на сусідню будівлю

В ніч на 28 квітня у селі Вороньків Київської області сталася масштабна пожежа в одному з житлових будинків по вулиці Горова.

Як повідомляє портал “Рух Борисполя”, вогнем були пошкоджені два житлових будинки.

“Приблизно в 5:00 ранку загорівся один будинок, але пізніше вогонь перекинувся і на інший, сусідський. Люди з обох будинків не постраждали. Причини з’ясовуються”, – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, пожежа стала наслідком умисного підпалу двору, в якому жила літня жінка. Правоохоронці поки не прокоментували подію. У даний момент пожежа ліквідована.