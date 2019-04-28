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У Полтавській РДА допомагали учасникам АТО з документами за хабарі

28.04.2019

Прокуратура Полтавської області викрила на злочинній схемі службовця Полтавської РДА, який за «винагороду» у 45 тис. гривень, обіцяв допомогти учасникам АТО у видачі дозвільних документів на землю.

Про це повідомляє радник ГПУ Андрій Лисенко в Facebook.

Чиновник налагодив схему за видачу дозвільних документів на отримання земельних ділянок учасникам АТО. Всього посадовець зажадав отримати за свої «послуги» 45 тис. гривень. Правоохоронці затримали вимагача при отриманні останньої частини хабара в сумі 3 тис. гривень.

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