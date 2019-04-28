Турчинов не розумів?: Апаршин розповів, з чиєї вини була зірвана ракетна програма «Сапсан»

Програма створення ракетного комплексу «Сапсан» була зірвана не з вини Міністерства оборони, а через недофінансування. У цей момент віце-прем’єром з оборони був Олександр Турчинов. Про це в інтерв’ю виданню «Апостроф» повідомив радник обраного президента Володимира Зеленського з питань безпеки і оборони Іван Апаршин.

Він нагадав, що програма «Сапсан» була введена, коли міністром оборони був Анатолій Гриценко. Саме він запропонував у якості неядерних сил стримування розробити сучасний ракетний комплекс.

Апаршин стверджує, що початок реалізації проекту було «потужним». Використовувалися можливості не тільки України і були досягнуті «непогані результати».

«Це урядова програма і урядове фінансування. Далі поступово почалося недофінансування», — сказав він.

За його даними, серед причин зриву проекту – думку деяких чиновників про те, що в разі конфлікту Україну захистить Чорноморський флот РФ, а від самої Росії ніякої загрози.

Проте існував на той час в системі планування Збройних сил та варіант відсічі російської агресії. Для цих цілей були передбачені дві програми: одна — ракетний комплекс, друга — багатофункціональний корвет для ВМС. За підрахунками Апаршина зараз в України вже були б 12 кораблів класу «корвет». Однак, ці програми були згорнуті через недофінансування.

«Міністерство оборони повинно було саме заробляти ці гроші, яких ніколи не вистачало, і чомусь фінансування цих програм відносили весь час до спеціальним фондом», — додав він.

Така, каже експерт, була «безвідповідальна державна політика».

«Почекайте, а в 2008 році першим віце-прем’єром був пан Турчинов. Невже він не розумів в той час, як перший віце-прем’єр, відповідальний за сферу безпеки і оборони в уряді Юлії Тимошенко, як голова урядового комітету, не розумів, що програма «Корвет» та програма «Сапсан» повинні бути реалізовані? Він розумів це. А чому вони сьогодні про це не говорять? Говорите правду, просто говорите правду: так, така була ситуація», — резюмував Іван Апаршин.